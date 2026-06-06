Нацбанк оштрафував MyCredit на 6,1 млн грн, а банк «Авангард» на 2 млн грн

Національний банк у травні 2026 року застосував заходи впливу до низки фінансових установ і банків. Зокрема регулятор оштрафував ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» (« MyCredit ») на 6,13 млн грн та банк «Авангард» на 2 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Кого оштрафували

ТОВ «ФК «Контрактовий дім» оштрафовано на 135,15 млн грн за серйозні недоліки в організації та проведенні первинного фінансового моніторингу.

ТОВ «Свіфт Гарант» також отримало штраф у розмірі 135,15 млн грн за аналогічне незадовільне ведення первинного фінмоніторингу.

ПрАТ «СК «ВУСО» оштрафували на 40,71 млн грн за аналогічні системні порушення у сфері ПВК/ФТ.

ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» (відоме під ТМ «MyCredit») оштрафували на 6,13 млн грн. Регулятор зафіксував неналежну організацію первинного фінмоніторингу, зокрема проколу у застосуванні ризик-орієнтованого підходу, розробці внутрішніх регламентів, верифікації клієнтів (включаючи політично значущих осіб/PEP), а також ігнорування запитів самого НБУ.

Банк «Авангард» оштрафовано на 2 млн грн. Фінустанова неналежно застосовувала ризик-орієнтований підхід, не виявляла фінансові операції, що підлягають обов'язковому контролю, та поверхово аналізувала транзакції клієнтів на наявність індикаторів підозрілості. Крім того, банку винесено письмові застереження через недоліки у розробці внутрішньої документації та подання регулятору помилкових звітів про валютні операції.

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ТОВ «ФК «А Фінанс» отримало штраф у розмірі 800 тис. грн. Компанія порушила правила проведення валютно-обмінних операцій та не обладнала свій окремий підрозділ обов'язковою системою технологічного відеоконтролю.

ТОВ «ФК «МБК» оштрафовано на 799 тис. грн за цілу низку порушень у сфері фінмоніторингу. Серед них: неналежна перевірка клієнтів, ігнорування запитів НБУ на надання документів, слабкий ризик-орієнтований підхід, порушення правил зберігання клієнтських справ та помилки у статистичній звітності. На додачу компанії виписали письмове застереження через недоліки програм автоматизації моніторингу, неякісні внутрішні документи та незаповнені анкети клієнтів.

ПТ «Ломбард № 1″ ТОВ „Контракт-Груп“ і компанія» — сума штрафу склала 200 тис. грн. Касир закладу порушив порядок валютообміну, не видавши розрахунковий документ РРО під час приймання або видачі готівкової інвалюти за операціями сторно перевірочних операцій. Також ломбард отримав застереження за відсутність у відділенні копії чи витягу з наказу про його відкриття (із переліком дозволених касових операцій) та за проблеми з відеоконтролем.

ТОВ «ФК «Альянс Капітал Груп» оштрафовано на 100 тис. грн за те, що касир видав чи прийняв готівку під час обміну валюти не одночасно з наданням чека РРО. Компанії також винесли письмове застереження за порушення вимог до відеоспостереження (на відео з клієнтської зони не відображалися дата та час).

ТОВ «ФК «Альфа-Інвест Груп» фінустанова уникла штрафу, але отримала офіційне письмове застереження від НБУ. Причина — порушення порядку проведення валютообміну, коли клієнту-фізособі видали готівкову іноземну валюту не в один момент із наданням розрахункового документа РРО.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у травні 2026 року НБУ наклав на Укрпошту штраф у розмірі 1 700 000 грн за порушення законодавства, що регулює діяльність на вітчизняному платіжному ринку.