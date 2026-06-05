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5 червня 2026, 13:00

Страхова компанія ARX приєдналася до Львівського ІТ Кластера

Партнерство об'єднає лідера страхового ринку України та найбільшу бізнес-асоціацію ІТ-галузі для підтримки технологічної спільноти, розвитку галузевого діалогу та створення нових сервісів для понад 100 000 ІТ-спеціалістів і 300 компаній-членів Кластера.

Партнерство об'єднає лідера страхового ринку України та найбільшу бізнес-асоціацію ІТ-галузі для підтримки технологічної спільноти, розвитку галузевого діалогу та створення нових сервісів для понад 100 000 ІТ-спеціалістів і 300 компаній-членів Кластера.

Страхова компанія ARX — один з лідерів українського страхового ринку — офіційно стала партнером Львівського ІТ Кластера, найбільшої в Україні бізнес-асоціації, що об'єднує понад 300 ІТ-компаній. У межах партнерства ARX долучається до ініціатив Кластера, пропонує спеціальні умови страхування для компаній-членів і їхніх співробітників, а також братиме участь у формуванні спільного порядку денного зі сталого розвитку технологічного сектору.

Партнерство ґрунтується на спільних цінностях обох організацій: відповідальності перед людьми, підтримці українських фахівців і прозорому веденні бізнесу. ARX, що працює на ринку вже понад 30 років, послідовно інвестує в проєкти, що зміцнюють стійкість українського бізнесу. Львівський ІТ Кластер, у свою чергу, формує екосистему, у якій ІТ-галузь зростає разом із містом, університетами та громадою. Об'єднання експертизи створює умови для нових рішень, що відповідають потребам сучасної цифрової економіки.

Окремим напрямом співпраці стане розвиток страхового ринку через діалог з ІТ-індустрією. Спільно з Кластером ARX планує проводити дослідження потреб технологічних компаній і їхніх команд, тестувати нові страхові продукти, адаптовані під специфіку розподілених команд, релокацій, кіберризиків і подорожей, а також співпрацювати у сферах фінансової грамотності та welfare-програм для співробітників.

Партнерство має чітку регіональну основу. ARX представлена у Львові власною дирекцією — це команда досвідчених фахівців зі страхування, врегулювання збитків і супроводу корпоративних клієнтів, які щодня працюють із бізнесом міста. Завдяки локальній присутності члени Кластера отримують підтримку поруч: оперативну комунікацію, особистий супровід угод, офлайн-консультації та сервіс із врегулювання, що враховує реалії львівського ринку. «Львівський ІТ Кластер — це спільнота, яка довела, що відповідальний бізнес здатен змінювати країну. Для нас приєднання до Кластера — свідомий вибір партнера, з яким ми поділяємо цінності: повага до людини, інвестиції в довгострокові відносини та відкритість до інновацій. Ми хочемо, щоб ІТ-фахівці та компанії-члени Кластера відчували, що страхування — реальний інструмент захисту їхнього життя, родин і бізнесу. Спільно ми працюватимемо над тим, щоб страхові продукти ставали зручнішими, прозорішими та ближчими до реальних потреб технологічної спільноти», — зазначив Андрій Перетяжко, голова правління ARX.

Що отримають компанії — члени Львівського ІТ Кластера

У межах партнерства ARX пропонує членам Кластера: спеціальні умови корпоративного медичного страхування (ДМС) для команд будь-якого розміру; програми страхування життя від нещасних випадків для співробітників і їхніх родин; страхування воєнних ризиків корпоративні та авто; страхування подорожей для бізнес-відряджень і активного відпочинку; рішення зі страхування майна офісів і обладнання; персональні умови з КАСКО та ОСЦПВ для працівників ІТ-компаній. Окрему увагу буде приділено експертній підтримці: фахівці ARX готові проводити освітні сесії, консультації та воркшопи на майданчиках Кластера.

Про ARX

ARX — одна з провідних страхових компаній України, що працює на ринку України понад 30 років. З 2019 року компанія входить до канадської групи Fairfax Financial Holdings — одного з найбільших міжнародних страхових холдингів світу. ARX пропонує повний спектр страхування для приватних і корпоративних клієнтів та утримує лідерські позиції на ринку за обсягом страхових премій, капіталу та чистого прибутку. Компанія представлена в усіх регіонах України, зокрема має власну дирекцію у Львові. Докладніше: arx.com.ua.

Джерело: Мінфін
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