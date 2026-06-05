«Плівки Міндіча»: внутрішній аудит Сенс Банку не виявив порушень

Наглядова рада державного Сенс Банку завершила внутрішній аудит, який був ініційований 12 травня 2026 року. Перевірку розпочали після оприлюднення інформації на засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради, матеріалів розслідувань НАБУ та резонансних журналістських публікацій, відомих як «плівки Міндіча». Про це повідомляє пресслужба банку.

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Зазначається, що внутрішній аудит не встановив фактів надання будь-яких преференцій, застосування нестандартних умов обслуговування чи порушення внутрішніх регламентів установи щодо осіб та пов'язаних із ними компаній, які фігурували у вищезазначених матеріалах.

Перевірка охопила абсолютно всі операції згаданих осіб за період з 23 липня 2023 року (моменту націоналізації фінустанови) до теперішнього часу. Аудит підтвердив, що фінансові послуги надавалися на ринкових умовах, а обслуговування та договірні відносини повністю відповідали чинному законодавству України та нормативно-правовим актам НБУ.

Окремо в банку наголосили, що установа ніколи не здійснювала і не здійснює кредитування або фінансування компаній ТОВ «Файєр Поінт» та ТОВ «Карпатнафтохім».

«Для подальшого розгляду та зʼясування всіх обставин результати внутрішнього аудиту були передані акціонеру та регулятору в установленому порядку», — йдеться у повідомленні.

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Зовнішня перевірка

Водночас задля забезпечення максимальної прозорості та з огляду на високий суспільний інтерес, Наглядова рада ініціювала незалежну зовнішню перевірку. Для цього залучать міжнародну аудиторську компанію з «Великої четвірки».

Зовнішні аудитори оцінюватимуть прозорість та належність процесів ухвалення рішень чинним складом Наглядової ради з моменту її першого засідання, яке відбулося 20 жовтня 2025 року.

У банку запевнили, що результати цієї перевірки також будуть оприлюднені. Наразі Сенс Банк продовжує працювати у штатному режимі, усі сервіси та продукти доступні клієнтам у повному обсязі.

Перевірки в Сенс Банку

На початку травня 2026 року Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради з питань економічної безпеки направила офіційне звернення до прем'єр-міністра, очільника НБУ та міністра фінансів з вимогою розслідувати потенційний сторонній вплив на ухвалення рішень в органах управління Сенс Банку.

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Парламентська комісія закликала відсторонити від посад ключових керівників — голову наглядової ради Миколу Гладишенка та голову правління Олексія Ступака на час проведення перевірки.

Після цього голова наглядової ради Сенс Банку Микола Гладишенко 6 травня заявив про самовідсторонення на час перевірки, а його обов’язки тимчасово перейшли до незалежного члена ради Пьотра Новака.

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Скандал з «плівками Міндіча»

Як стало відомо з нових «плівок Міндіча», опублікованих УП, склад наглядової ради державного Сенс Банку, призначений 18 червня 2025 року, за понад місяць до цього обговорювали фігуранти справи «Мідас».

На плівках зафіксована розмова Олександра Цукермана та Василя Веселого, який став радником керівника Сенс Банку (колишній Альфа-Банк) після його націоналізації від російських власників у 2023 році.

Раніше співрозмовники УП у бізнесових колах називали Веселого «наглядачем» від Офісу президента за Сенс Банком, де без нього не ухвалювалося жодне рішення.

У телефонній розмові від 9 травня 2025 року Веселий озвучив список бажаних членів наглядової ради банку.

Станом на 1 квітня 2025 року банк посідав дев’яте місце серед українських банків за обсягом активів — 159,2 млрд грн.