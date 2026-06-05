НБУ змусить банки з ризиковими бізнес-моделями тримати більше грошей у запасі

Національний банк України затвердив нове положення, яке дозволяє встановлювати підвищені пруденційні нормативи для окремих фінустанов. Документ, розроблений у межах євроінтеграції та виконання Меморандуму з МВФ, спрямований на посилення фінансової стійкості банківського сектору та захист інтересів вкладників. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Нові правила імплементують директиви Європейського Союзу, рекомендації Європейського органу банківського нагляду (EBA) та стандарти Базельського комітету.

Головне нововведення полягає в тому, що НБУ тепер може висувати індивідуальні підвищені вимоги до достатності капіталу та ліквідності конкретного банку, зважаючи на його профіль ризику та результати наглядової оцінки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

Що саме регулятор зможе підвищувати для банків на індивідуальній основі:

норматив достатності регулятивного капіталу (НРК);

норматив достатності капіталу 1 рівня (НК1);

норматив достатності основного капіталу 1 рівня (НOК1);

коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв).

У Нацбанку пояснюють, що такий підхід змусить фінустанови підтримувати додатковий запас міцності для покриття тих ризиків, які не повністю перекриваються мінімальними загальними вимогами ринку. Це також стимулюватиме банки покращувати внутрішні системи управління ризиками та корпоративного управління.

Впроваджувати нові вимоги до капіталу планують поетапно, аби зменшити одномоментне навантаження на систему:

у 2026 році банки мають враховувати 50% від визначеного додаткового розміру капіталу;

з 2027 року вимоги запрацюють на повні 100%.

Відповідне положення затверджене постановою правління НБУ № 57 від 28 травня 2026 року та офіційно набуло чинності з 3 червня 2026 року.