Комфортний автокредит: Ідея Банк пропонує кредит до мільйона гривень на купівлю вживаного авто

Ідея Банк оновив умови автокредитних програм: нині оформити позику на суму до мільйона гривень можна в мережі автосалонів компаній-партнерів банку, а для оформлення не потрібно ні застави, ні поручителів. При цьому ставку для клієнтів буде знижено на 35 %.

За кредитними програмами Ідея Банку «Драйв 30» і «Драйв 110» клієнти можуть доволі швидко оформити кредит на купівлю вживаного автомобіля, скориставшись пропозиціями партнерів банку, серед яких — ТОВ «БАЄР КАР» (ТОВ «Любе Авто») і ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (ТМ «Хапай Авто»). Термін кредиту — до 7 років, а максимальна сума — один мільйон гривень.

«Ринок вживаних авто останніми роками розвивається інтенсивно через наявність значного попиту, і стає цивілізованішим, що приваблює кредиторів до цієї сфери та, звісно, збільшує купівельну спроможність клієнтів. Ми плануємо суттєво розширити перелік партнерських автосалонів, а також залучити маркетплейси, адже це дозволить клієнтам мати гарний вибір за моделями і характеристиками авто», — розповідає керівник групи із впровадження проєктів з автокредитування Ідея Банк Станіслав Шепель.

Основні умови автокредиту на вживане авто від Ідея Банк:

максимальний строк кредиту: 7 років;

сума кредиту: до 1 млн гривень;

вік клієнта: від 23 до 70 років;

мінімальний пакет документів;

застава: немає;

страховка КАСКО: не потрібна;

порука: не потрібна;

початковий внесок: немає;

разова комісія: 2 %;

процентна ставка (базова): 63,90 % за програмою «Драйв 30» і 64,90 % за програмою «Драйв 110»;

знижена річна ставка: 28,90 % за програмою «Драйв 30» і 29,90 % за програмою «Драйв 110»;

Серед переваг автокредитних програм від Ідея Банку — відсутність застави, страховки, поруки, оцінки вживаного авто, а також знижена на 35 % річна ставка, яка застосовується і для кредитів за програмою «Драйв 30», і для кредитів за програмою «Драйв 110».

Як працює знижена ставка за програмою «Драйв 30»: якщо протягом 30 днів після отримання кредиту позичальник здійснює погашення згідно із графіком платежів, не допускаючи протермінування, та надає оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (транспортний засіб має бути зареєстрований на ім'я позичальника і дата видачі свідоцтва повинна зазначатися не раніше, ніж дата видачі кредиту), відсоткова ставка знижується до 28,90 % річних і набуває чинності з наступного дня після дати першого платежу за кредитом.

Як працює знижена ставка за програмою «Драйв 110»: якщо протягом перших 110 днів після отримання кредиту позичальник здійснює погашення згідно із графіком платежів, не допускаючи протермінування, та надає оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (транспортний засіб має бути зареєстрований на ім'я позичальника та дата видачі свідоцтва повинна зазначатися не раніше, ніж дата видачі кредиту), відсоткова ставка знижується до 29,90 % і набуває чинності з наступного дня після дати четвертого платежу за кредитом.

Для оформлення автокредиту необхідні документи про фінансовий стан: для найманих працівників — довідка про доходи або виписка з банку про рух коштів на зарплатному рахунку, а для ФОП — фінансова звітність за останні 3−6 або 12 місяців, залежно від суми позики. При кредиті на суму до 150 тис. грн підтвердження доходів не потрібне.

«Ідея Банк багато років поспіль приділяв увагу автокредитуванню та розвивав власні автокредитні продукти. Нещодавно банк запровадив оновлені програми кредитування купівлі вживаних автомобілів. Фактично це комфортні й зручні споживчі кредити на купівлю автотранспорту: без застави, без першого внеску та без страхового поліса, що суттєво спрощує шлях клієнта до авто своєї мрії», — зазначає Станіслав Шепель.

Детальна інформація про автокредити «Драйв 30» і «Драйв 110» — за посиланням. На сайті банку можна залишити кредитну заявку за вказаними програмами. Також детальну інформацію про автокредитні програми й розрахунок платежів можна отримати за телефоном кол-центру Ідея Банку: 0 800 50 20 30.