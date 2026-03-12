В Україні продовжує стрімко дорожчати дизель та автогаз: які ціни на АЗС

У четвер, 12 березня, середня вартість пального на українських АЗС продовжує йти вгору. Поки ціни на бензин тримаються відносно стабільно, інші види палива демонструють впевнене зростання. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».

Середні ціни на пальне

Динаміка зміни вартості пального за останню добу виглядає наступним чином:

Дизельне пальне стало лідером за темпами подорожчання серед нафтопродуктів. Його середня ціна зросла на 85 копійок (+1,16%) і тепер становить 74,37 грн/л.

Автомобільний газ також суттєво додав у ціні — плюс 61 копійка (+1,48%). Наразі заправитися газом можна в середньому за 41,97 грн/л.

Бензин марки А-95 (як преміальний, так і звичайний) та А-92 продемонстрували мінімальний приріст — лише на 5 копійок за літр:

А-95 преміум тепер коштує 72,71 грн/л;

звичайний А-95 — 69,14 грн/л;

А-92 — 66,19 грн/л.

Ціни АЗС на плаьне та автогаз