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8 червня 2026, 11:16

Хто заробив найбільше: названо топ-10 найприбутковіших компаній України

Майже 8 із 10 українських компаній завершили 2025 рік із прибутком за даними фінансової звітності. З 222 тисяч бізнесів збитковою виявилась кожна п'ята компанія. Про це йдеться у повідомленні Опендатабот.

Майже 8 із 10 українських компаній завершили 2025 рік із прибутком за даними фінансової звітності.

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Де найбільше прибуткових компаній

Найбільше прибуткових компаній серед середнього бізнесу, а найбільш рентабельним виявився малий: половина таких компаній має понад 5 грн прибутку зі 100 грн виторгу. Найбільший чистий прибуток торік отримали Укргідроенерго, Укрнафта та Енергоатом.

78% українських компаній, які увійшли до аналізу фінансової звітності за 2025 рік, завершили рік із прибутком: 173 510 підприємств. Ще 21% або 45 752 бізнесів отримали збитки, а 1% завершили рік фактично в нуль: 3 005 компаній.

Як це рахували

Загалом фінансову звітність подали 429,8 тисячі компаній. Для аналізу було відібрано 222,3 тисячі компаній, які не мали статусу «неприбутковості», мають виторг більш ніж 0, зазначили дані про чистий прибуток та мають організаційно-правову форму: ТОВ, приватне підприємство, фермерське господарство, акціонерне товариство, дочірнє підприємство.

До великого бізнесу увійшли компанії з виторгом від 1 млрд грн, у середньому сегменті компанії із виторгом від 100 млн та до 1 млрд грн, а всі, чий виторг менший за 100 млн грн, об'єднані у групу малого бізнесу.

Найбільш прибутковим виявився середній бізнес: 89% компаній. Це підприємства із виторгом від 100 млн до 1 млрд грн. Великий бізнес відстає незначно: серед компаній з виторгом понад 1 млрд грн прибуток отримали 86%. У сегменті малого бізнесу, де річний виторг не перевищує 100 млн грн, частка прибуткових підприємств становила 77%.

Водночас якщо оцінювати рентабельність продажів, то найкращі показники має малий бізнес: у половини таких компаній вона становить понад 5%. Натомість половина великих прибуткових підприємств працює з рентабельністю менш як 2,6%. Для половини компаній середнього бізнесу цей показник не перевищує 3,85%.

Топ-10 найбільш прибуткових компаній в Україні

Найбільший чистий прибуток за підсумками 2025 року задекларувало Укргідроенерго — 20,91 млрд грн. До трійки лідерів також увійшли Укрнафта з показником 16,05 млрд грн та Енергоатом із прибутком 11,85 млрд грн.

До десятки компаній із найбільшим чистим прибутком також потрапили Оператор ГТС України, Центренерго, Рошен, УМЗ, СКМ Фінанс, Укрфінжитло та Д. Трейдінг.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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