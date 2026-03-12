Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
12 березня 2026, 12:10

Зеленський анонсував програму кешбеку для споживачів пального

Президент Володимир Зеленський доручив розробити програму кешбеку для споживачів бензину, дизельного пального та автогазу. Метою нової ініціативи є пом’якшення фінансового навантаження на українців через нестабільність на світовому ринку нафти, про це він написав в телеграм-каналі.

Президент Володимир Зеленський доручив розробити програму кешбеку для споживачів бензину, дизельного пального та автогазу.
Фото: Володимир Зеленський

Кого стосуватиметься

За словами Зеленського, міністерства економіки та енергетики України мають підготувати програму підтримки для громадян, які особливо відчувають тиск через дестабілізацію паливного ринку, спричинену ситуацією навколо Ірану та скороченням постачань нафти на глобальний ринок.

Програма стосуватиметься споживачів бензину, дизеля та автомобільного газу в Україні та працюватиме за принципом кешбеку, що дозволить компенсувати частину витрат на пальне.

«Доручив Юлії Свириденко сьогодні-завтра опрацювати деталі програм підтримки та представити їх суспільству», — зазначив Зеленський.

Що відбувається з цінами на нафту

Станом на 09:33 12 березня зафіксовано такі показники:

  • Brent зросла на $4,47 (4,86%), досягнувши $96,45 за барель. Під час торгів ціна ненадовго сягала позначки $100.
  • WTI: піднялася на $4,05 (4,64%) — до $91,30 за барель.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+30
EconomistPetya
EconomistPetya
12 березня 2026, 12:43
#
Спасибо Президенту, который всегда с простым народом. Он наш вождь который спас и продолжает спасать страну. Мы все будем за него голосовать после нашей победы, когда будут выборы.

Желаю всем героям, защитникам, парням выйти на границы 91 года как можно быстрее, с таким Президентом я не сомневаюсь что победа уже скоро. А там и Кубаньщину заберем себе, так как земли исторически наши.
+
+71
kegex
kegex
12 березня 2026, 13:34
#
В очередной раз прорывные решения от лидера племени
+
+45
kadaad1988
kadaad1988
12 березня 2026, 14:19
#
Ну что сказать, вместо снижения налогов и акцизов на время кризиса, как это делают в Европе, в которую нас типа ведут, очередное решение ****!
+
+56
Hennady
Hennady
12 березня 2026, 14:20
#
А хіба не простіше просто знизити ПДВ на паливо на певних умовах, наприклад, тільки для фізичних осіб, при купівлі не більше 20 літрів (цифри умовні), щоб відсіяти крутеликів і бізнесменів.
+
+15
Alex SH
Alex SH
12 березня 2026, 15:53
#
Ми не шукаємо простих рішень. Ми винаходимо схеми, як з кожної гривеньки, начебто кинутих народові-ніщебродові, відщипнути собі до кишені хоча би по 70−80 копійок.
+
+15
Ivavita
Ivavita
12 березня 2026, 15:41
#
Популізм — наше все. Якщо є зайві гроші в бюджеті - віддати на військові потреби!
