Зеленський анонсував програму кешбеку для споживачів пального

Президент Володимир Зеленський доручив розробити програму кешбеку для споживачів бензину, дизельного пального та автогазу. Метою нової ініціативи є пом’якшення фінансового навантаження на українців через нестабільність на світовому ринку нафти, про це він написав в телеграм-каналі.

Кого стосуватиметься

За словами Зеленського, міністерства економіки та енергетики України мають підготувати програму підтримки для громадян, які особливо відчувають тиск через дестабілізацію паливного ринку, спричинену ситуацією навколо Ірану та скороченням постачань нафти на глобальний ринок.

Програма стосуватиметься споживачів бензину, дизеля та автомобільного газу в Україні та працюватиме за принципом кешбеку, що дозволить компенсувати частину витрат на пальне.

«Доручив Юлії Свириденко сьогодні-завтра опрацювати деталі програм підтримки та представити їх суспільству», — зазначив Зеленський.

Що відбувається з цінами на нафту

Станом на 09:33 12 березня зафіксовано такі показники: