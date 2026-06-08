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8 червня 2026, 12:50

Які країни найактивніше платять українському бізнесу

Український бізнес дедалі активніше працює з міжнародною аудиторією. Попри те, що основна кількість онлайн-транзакцій припадає на Україну, міжнародні платежі вже формують вагому частину обороту та демонструють значно вищий середній чек. ЕкспертиWayForPay проаналізували статистику онлайн-платежів і визначили, картки яких країн найчастіше використовують для оплати українських товарів та послуг.

Український бізнес дедалі активніше працює з міжнародною аудиторією.

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Україна залишається головним ринком для онлайн-оплат

За внутрішніми даними WayForPay, у 2025 році через українські картки здійснено 20,5 млн транзакцій на суму ₴18,57 млрд. Це понад 90% усіх платежів за кількістю.

Водночас міжнародна аудиторія залишається надзвичайно важливою для українського бізнесу. Попри домінування України за кількістю оплат, іноземні покупці забезпечують значну частину виручки українських компаній.

Іноземні картки приносять значно більший середній чек

Одна з найцікавіших закономірностей у даних — різниця між середніми сумами платежів. У 2025 році середній чек української картки становив близько ₴906. Для іноземних карток цей показник досягав приблизно ₴3 279.

Фактично міжнародні клієнти витрачали у середньому більш ніж у 3,5 раза більше за одну транзакцію. Завдяки цьому іноземні картки формують майже третину всього обороту, хоча їхня частка за кількістю транзакцій залишається відносно невеликою.

Для бізнесу це означає, що вихід на міжнародну аудиторію може впливати на виручку значно сильніше, ніж збільшення кількості локальних замовлень.

Зростання ролі міжнародних платежів відповідає глобальним тенденціям електронної комерції. За даними міжнародних досліджень, транскордонна торгівля вже формує близько 20% світового e-commerce, а її темпи зростання випереджають загальний ринок онлайн-продажів.

Однією з причин такого зростання є зміна поведінки самих покупців. За даними DHL Cross-Border Buying Report, майже половина споживачів у світі здійснює покупки в закордонних онлайн-магазинах щонайменше раз на місяць, а 16% роблять це щотижня або навіть частіше. Це свідчить про стабільний попит на транскордонні онлайн-покупки та створює додаткові можливості для українського бізнесу, який працює з клієнтами за межами країни.

США та Польща очолюють рейтинг іноземних ринків

США стали найбільшим іноземним ринком за сумою онлайн-оплат у 2025 році. Картками американських банків було здійснено платежі на користь українського бізнесу на понад ₴1,31 млрд.

На другому місці розташувалася Польща із показником майже ₴947 млн.

До четвірки лідерів також увійшли Велика Британія та Німеччина.

Така географія виглядає закономірною. Саме в цих країнах проживають великі українські громади, а також значна кількість громадян України, які переїхали за кордон після початку повномасштабної війни. Водночас ці держави належать до найбільших цифрових ринків світу та мають високу культуру онлайн-платежів.

Ця тенденція відповідає і глобальним процесам у сфері електронної комерції. Заоцінками міжнародних дослідників, обсяги транскордонної онлайн-торгівлі у світі вже перевищують $1 трлн і продовжують стабільно зростати. Покупці дедалі частіше замовляють товари та послуги за межами своєї країни, а бізнес активно виходить на міжнародну аудиторію через цифрові канали продажів.

Лідери залишаються незмінними й у 2026 році

Дані за 2026 рік демонструють подібну картину.

США, Польща, Велика Британія та Німеччина зберігають статус найбільших міжнародних ринків для українських продавців.

До числа найактивніших також входять Чехія, Канада, Ізраїль, Іспанія та Італія.

Стабільність цього рейтингу свідчить про те, що український бізнес уже сформував власну міжнародну аудиторію та продовжує успішно працювати з нею незалежно від змін на ринку.

Для багатьох компаній міжнародні платежі перестають бути додатковим джерелом доходу та поступово стають окремим напрямом розвитку.

Які іноземні країни формують найбільший оборот

Якщо оцінювати не кількість платежів, а саме суму оплат, коло лідерів стає ще більш очевидним. Найбільший внесок у міжнародний оборот забезпечують:

  • США;
  • Польща;
  • Велика Британія;
  • Німеччина;
  • Канада та Чехія.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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