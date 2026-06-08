До закриття міжбанку в понеділок, 8 червня, курс долара подорожчав у купівлі та продажу на 32 копійки, євро на48 копійок у купівлі та у продажу.
8 червня 2026, 17:37
Євро на міжбанку підскочило на 48 копійок
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Відкриття 8 червня
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Закриття 8 червня
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Зміни
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44,34/44,37
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44,66/44,69
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32/32
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51,07/51,10
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51,55/51,58
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48/48
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,20−44,69 грн. Євро купують за 51,10 грн, а продають за 51,74 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,50−44,55, євро — 51,53−51,75 грн.
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Джерело: Мінфін
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