Ціни на нафту різко зростають: Іран атакує танкери в Перській затоці

Ціни на нафту різко зросли в четвер, 12 березня, через новий виток агресії Ірану. Країна активізувала атаки на нафтові та транспортні об'єкти по всьому Близькому Сходу, що викликало серйозне занепокоєння ринку щодо можливого тривалого конфлікту та повної зупинки поставок через стратегічну Ормузьку протоку. Про це повідомляє Reuters.

Динаміка цін

Станом на 09:33 зафіксовано такі показники:

Brent зросла на $4,47 (4,86%), досягнувши $96,45 за барель. Під час торгів ціна ненадовго сягала позначки $100.

WTI: піднялася на $4,05 (4,64%) — до $91,30 за барель.

Нагадаємо, що в понеділок ціна Brent злітала до $119,50 (максимум з середини 2022 року), але згодом знизилася після заяв Дональда Трампа про можливість швидкого завершення війни на Близькому Сході. Проте нові атаки знову розвернули графіки вгору.

Нові інциденти в затоці

У територіальних водах Іраку двоє іноземних танкерів, що перевозили іракський мазут, були атаковані невідомими. На суднах спалахнули пожежі. Попереднє розслідування іракських служб безпеки вказує на те, що танкери були уражені іранськими човнами, начиненими вибухівкою.

«Єдиний спосіб побачити стабільне зниження цін — це відновити рух нафти через Ормузьку протоку. Поки цього не станеться, нові цінові максимуми ще попереду», наголосили аналітики банку ING.

Світова відповідь на дефіцит

Щоб стримати шокове зростання цін, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) погодило рекордне вивільнення нафти з резервів — 400 мільйонів барелів. Найбільший внесок зроблять США, виділивши 172 млн барелів зі своїх стратегічних запасів.

Проте експерти скептичні:

Тимчасовий захід: Тіна Тенг (Moomoo ANZ) вважає, що це лише короткострокове рішення. Зупинка виробництва в країнах Близького Сходу може призвести до довгострокового дефіциту.

Логістичні проблеми: В ING занепокоєні тим, як швидко ця нафта потрапить до споживачів і чи вистачить її до моменту розблокування протоки.

Китай готується до гіршого

Стало відомо, що Китай запровадив термінову заборону на експорт нафтопродуктів у березні. Пекін намагається запобігти внутрішньому дефіциту пального на тлі війни між США, Ізраїлем та Іраном.