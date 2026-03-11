Головні фінансові новини за середу, 11 березня.
Головне за середу: долар та євро різко зросли, МЕА вивільнить 400 млн барелів нафти
Долар та євро різко подорожчали на міжбанку
До закриття міжбанку в середу, 11 березня, курс долара зріс на 37 копійок у купівлі та продажу, євро подорожчало на 30 копійок у купівлі та на 29 копійок у продажу. На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,75−44,23 грн. Євро купують за 50,80 грн, а продають за 51,50 грн. За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,14−44,25, євро — 51,35−51,60 грн.
Офіційний курс долара за крок до 44 гривень
Долар зріс майже до 44 гривень. Такий курс був встановлений Нацбанком на четвер, 12 березня. Курс євро навпаки знизився нижче 51 гривні.
НБУ підкріпив каси банків валютою: скільки запросили валюти
Національний банк 9−10 березня 2026 року провів операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення кас банків.
Укриття в кожному новому будинку: Зеленський підписав нові вимоги до будівництва житла в Україні
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який робить будівництво укриттів обов'язковим для всіх нових житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
МЕА вивільнить 400 млн барелів нафти через кризу в Ормузькій протоці
Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) розглядає можливість наймасштабнішого в історії розпродажу нафтових резервів для стабілізації ринку, що постраждав від військового конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном. Пропозиція покликана компенсувати фактичне блокування Ормузької протоки, через яку проходить п'ята частина світових постачань нафти.
