Головне за середу: долар та євро різко зросли, МЕА вивільнить 400 млн барелів нафти

Долар та євро різко подорожчали на міжбанку

До закриття міжбанку в середу, 11 березня, курс долара зріс на 37 копійок у купівлі та продажу, євро подорожчало на 30 копійок у купівлі та на 29 копійок у продажу. На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,75−44,23 грн. Євро купують за 50,80 грн, а продають за 51,50 грн. За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,14−44,25, євро — 51,35−51,60 грн.

Офіційний курс долара за крок до 44 гривень