До закриття міжбанку в середу, 11 березня, курс долара зріс на 37 копійок у купівлі та продажу, євро подорожчало на 30 копійок у купівлі та на 29 копійок у продажу.
11 березня 2026, 17:35
Долар та євро різко подорожчали на міжбанку
|
Відкриття 11 березня
|
Закриття 11 березня
|
Зміни
|
43,82/43,86
|
44,19/44,22
|
37/37
|
50,91/50,94
|
51,21/51,23
|
30/29
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,75−44,23 грн. Євро купують за 50,80 грн, а продають за 51,50 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,14−44,25, євро — 51,35−51,60 грн.
Джерело: Мінфін
