НБУ підкріпив каси банків валютою: скільки запросили валюти

Національний банк 9−10 березня 2026 року провів операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення кас банків. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Яка мета

Мета операцій — підтримати за потреби готівкову валютну ліквідність банків. Рішення про їх проведення було ухвалено превентивно з огляду на можливі ситуативні логістичні труднощі з доставкою готівкової валюти з-за кордону через незаконне захоплення інкасаторських машин Ощадбанку на території Угорщини.

На скільки НБУ поповнив банки валютою

9 березня 2026 року:

оголошений обсяг операцій — $100 млн та 80 млн євро;

кількість учасників — п’ять банків;

загальний обсяг заявок — чотири заявки на $53,1 млн та чотири заявки на 42 млн євро;

заявки задоволені в повному обсязі.

10 березня 2026 року:

оголошений обсяг операцій — $100 млн та 35 млн євро;

кількість учасників — один банк;

загальний обсяг заявки — $20 млн та 10 млн євро;

заявка задоволена в повному обсязі.

Чи мають банки запас валюти?

Такий помірний попит на операції з підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою свідчить про те, що наразі банки мають достатній запас готівкової валюти, а потреби в підкріпленні є обмеженими.

Національний банк готовий і надалі підтримувати банки в забезпеченні їх кас готівковою іноземною валютою для задоволення потреб українців. Частота та обсяги відповідних операцій залежатимуть від потреб банківської системи.

Операції з обміну готівкової валюти на безготівкову між Національним банком та банками України жодним чином не впливатимуть на обсяг міжнародних резервів України.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», у четвер, 5 березня, під час регулярного перевезення цінностей між Австрією та Україною угорські силові структури безпідставно затримали два інкасаторські автомобілі та сім співробітників Ощадбанку.

За словами банку, транспортування здійснювалося в межах офіційного міжнародного контракту з Raiffeisen Bank International AG (Австрія). Вантаж був оформлений за всіма міжнародними правилами та митними процедурами ЄС.

