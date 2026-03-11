Multi від Мінфін
11 березня 2026, 8:00

НБУ підкріпив каси банків валютою: скільки запросили валюти

Національний банк 9−10 березня 2026 року провів операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення кас банків. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Національний банк 9−10 березня 2026 року провів операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення кас банків.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Яка мета

Мета операцій — підтримати за потреби готівкову валютну ліквідність банків. Рішення про їх проведення було ухвалено превентивно з огляду на можливі ситуативні логістичні труднощі з доставкою готівкової валюти з-за кордону через незаконне захоплення інкасаторських машин Ощадбанку на території Угорщини.

Читайте також: Майже $100 млн Ощадбанку заблоковано в Угорщині: що буде з валютним ринком

На скільки НБУ поповнив банки валютою

9 березня 2026 року:

  • оголошений обсяг операцій — $100 млн та 80 млн євро;
  • кількість учасників — п’ять банків;
  • загальний обсяг заявок — чотири заявки на $53,1 млн та чотири заявки на 42 млн євро;
  • заявки задоволені в повному обсязі.

10 березня 2026 року:

  • оголошений обсяг операцій — $100 млн та 35 млн євро;
  • кількість учасників — один банк;
  • загальний обсяг заявки — $20 млн та 10 млн євро;
  • заявка задоволена в повному обсязі.

Читайте також: Нацбанк проведе операцію з обміну валюти для підкріплення кас банків

Чи мають банки запас валюти?

Такий помірний попит на операції з підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою свідчить про те, що наразі банки мають достатній запас готівкової валюти, а потреби в підкріпленні є обмеженими.

Національний банк готовий і надалі підтримувати банки в забезпеченні їх кас готівковою іноземною валютою для задоволення потреб українців. Частота та обсяги відповідних операцій залежатимуть від потреб банківської системи.

Операції з обміну готівкової валюти на безготівкову між Національним банком та банками України жодним чином не впливатимуть на обсяг міжнародних резервів України.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», у четвер, 5 березня, під час регулярного перевезення цінностей між Австрією та Україною угорські силові структури безпідставно затримали два інкасаторські автомобілі та сім співробітників Ощадбанку.

За словами банку, транспортування здійснювалося в межах офіційного міжнародного контракту з Raiffeisen Bank International AG (Австрія). Вантаж був оформлений за всіма міжнародними правилами та митними процедурами ЄС.

У затриманих машинах були:

  • $40 млн;
  • 35 млн євро;
  • 9 кг банківського золота.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
