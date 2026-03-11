Національний банк 9−10 березня 2026 року провів операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення кас банків. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
НБУ підкріпив каси банків валютою: скільки запросили валюти
Яка мета
Мета операцій — підтримати за потреби готівкову валютну ліквідність банків. Рішення про їх проведення було ухвалено превентивно з огляду на можливі ситуативні логістичні труднощі з доставкою готівкової валюти з-за кордону через незаконне захоплення інкасаторських машин Ощадбанку на території Угорщини.
На скільки НБУ поповнив банки валютою
9 березня 2026 року:
- оголошений обсяг операцій — $100 млн та 80 млн євро;
- кількість учасників — п’ять банків;
- загальний обсяг заявок — чотири заявки на $53,1 млн та чотири заявки на 42 млн євро;
- заявки задоволені в повному обсязі.
10 березня 2026 року:
- оголошений обсяг операцій — $100 млн та 35 млн євро;
- кількість учасників — один банк;
- загальний обсяг заявки — $20 млн та 10 млн євро;
- заявка задоволена в повному обсязі.
Чи мають банки запас валюти?
Такий помірний попит на операції з підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою свідчить про те, що наразі банки мають достатній запас готівкової валюти, а потреби в підкріпленні є обмеженими.
Національний банк готовий і надалі підтримувати банки в забезпеченні їх кас готівковою іноземною валютою для задоволення потреб українців. Частота та обсяги відповідних операцій залежатимуть від потреб банківської системи.
Операції з обміну готівкової валюти на безготівкову між Національним банком та банками України жодним чином не впливатимуть на обсяг міжнародних резервів України.
Нагадаємо
Як писав «Мінфін», у четвер, 5 березня, під час регулярного перевезення цінностей між Австрією та Україною угорські силові структури безпідставно затримали два інкасаторські автомобілі та сім співробітників Ощадбанку.
За словами банку, транспортування здійснювалося в межах офіційного міжнародного контракту з Raiffeisen Bank International AG (Австрія). Вантаж був оформлений за всіма міжнародними правилами та митними процедурами ЄС.
У затриманих машинах були:
- $40 млн;
- 35 млн євро;
- 9 кг банківського золота.
