Укриття в кожному новому будинку: Зеленський підписав нові вимоги до будівництва житла в Україні

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який робить будівництво укриттів обов'язковим для всіх нових житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Укриття як частина містобудування

Згідно із законом № 4778-IX, наявність захисних споруд тепер є невід'ємною умовою для введення об'єктів у експлуатацію. Схеми захисних споруд будуть інтегровані безпосередньо в містобудівну документацію на всіх рівнях — від місцевого до державного.

Це означає, що жоден новий житловий комплекс або інфраструктурний об'єкт не зможе отримати дозвільні документи без передбаченого проєктом сховища, яке відповідає сучасним нормам цивільного захисту.

Центри та класи безпеки в громадах

Окрім вимог до забудовників, документ створює правові засади для розбудови мережі сучасних центрів безпеки та спеціальних класів безпеки в територіальних громадах.

Закон також запроваджує цифровізацію процесів: тепер облік пожежно-рятувальних підрозділів та атестованих аварійних служб вестиметься в електронному форматі.

Крім цього, закон: