11 березня 2026, 9:43

Укриття в кожному новому будинку: Зеленський підписав нові вимоги до будівництва житла в Україні

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який робить будівництво укриттів обов'язковим для всіх нових житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Укриття як частина містобудування

Згідно із законом № 4778-IX, наявність захисних споруд тепер є невід'ємною умовою для введення об'єктів у експлуатацію. Схеми захисних споруд будуть інтегровані безпосередньо в містобудівну документацію на всіх рівнях — від місцевого до державного.

Це означає, що жоден новий житловий комплекс або інфраструктурний об'єкт не зможе отримати дозвільні документи без передбаченого проєктом сховища, яке відповідає сучасним нормам цивільного захисту.

Центри та класи безпеки в громадах

Окрім вимог до забудовників, документ створює правові засади для розбудови мережі сучасних центрів безпеки та спеціальних класів безпеки в територіальних громадах.

Закон також запроваджує цифровізацію процесів: тепер облік пожежно-рятувальних підрозділів та атестованих аварійних служб вестиметься в електронному форматі.

Крім цього, закон:

  • уточнює повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування у сферах цивільного захисту та містобудування;
  • покликаний підвищити ефективність роботи системи цивільного захисту під час особливого періоду;
  • усуває застарілі норми та термінологічні неузгодженості у законодавстві.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 5

+
+112
Aldruino
Aldruino
11 березня 2026, 10:11
#
Можна все, що душа забажаєте, будувати там — від бомбосховищ до повністю автономних дрежел електроенергії та підземних паркінгів. Це все одно закладається в кінцеву ціну, за яку платить покупець квартири.
+
0
BatonUA
BatonUA
11 березня 2026, 12:31
#
Особливо «необхідно» у західних областях, або районах далеких від військової і критичної інфраструктур.
+
0
BigBend
BigBend
11 березня 2026, 11:18
#
Держава не має втручатись в приватне.
+
0
kegex
kegex
11 березня 2026, 12:07
#
Рынок сам это может отрегулировать копейкой покупателя. А так + к цене ни за что, в монолитно каркасном доме сейчас подвалы получше любого укрытия будут
+
0
potator
potator
11 березня 2026, 13:25
#
По моему, пора проверять маму римму на Возобновленный (рецидивный) сифилис — это возврат симптомов вторичного периода (сыпь, полиаденит) из-за неправильного лечения, недостаточной дозировки препаратов или повторного заражения
