Офіційний курс долара за крок до 44 гривень

Долар зріс майже до 44 гривень. Такий курс був встановлений Нацбанком на четвер, 12 березня. Курс євро навпаки знизився нижче 51 гривні.

► Підписуйтесь на телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

На четвер НБУ встановив такий курс долара: 43,98 грн (новий історичний максимум). Це на 12 копійок більше, ніж у середу (43,86).

Попередній історичний максимум долара: 43,90 (10.03.26).

Курс євро

Водночас курс євро на четвер був встановлений на позначці — 50,93 грн, що на 11 копійок менше, ніж у середу (51,04).

Історичний максимум євро: 51,26 (18.02.26)​​​.

Курс злотого

Офіційний курс польського злотого на четвер: 11,98 грн (у середу курс був 11,99 грн).

Приєднуйтесь до multi. Мобільний додаток, який допомагає вигідно обмінювати валюту