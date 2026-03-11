Долар зріс майже до 44 гривень. Такий курс був встановлений Нацбанком на четвер, 12 березня. Курс євро навпаки знизився нижче 51 гривні.
11 березня 2026, 15:34
Офіційний курс долара за крок до 44 гривень
Курс долара
На четвер НБУ встановив такий курс долара: 43,98 грн (новий історичний максимум). Це на 12 копійок більше, ніж у середу (43,86).
Попередній історичний максимум долара: 43,90 (10.03.26).
Курс євро
Водночас курс євро на четвер був встановлений на позначці — 50,93 грн, що на 11 копійок менше, ніж у середу (51,04).
Історичний максимум євро: 51,26 (18.02.26).
Курс злотого
Офіційний курс польського злотого на четвер: 11,98 грн (у середу курс був 11,99 грн).
Джерело: Мінфін
