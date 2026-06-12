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12 червня 2026, 11:54

«Послуги не було — платіжок бути не може»: Кабмін перевірить літні рахунки за січневе опалення у Києві

Мешканці столиці почали отримувати платіжки за опалення за січень 2026 року. Ситуація з неочікуваними «літніми» нарахуваннями викликала резонанс і вже дійшла до рівня керівництва держави.

«Послуги не було — платіжок бути не може»: Кабмін перевірить літні рахунки за січневе опалення у Києві

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Під час години запитань до уряду у Верховній Раді прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що Кабінет Міністрів ініціює масштабну перевірку обґрунтованості цих рахунків. Вона наголосила: якщо кияни не отримували послугу в повному обсязі через обстріли чи аварії, жодних нарахувань бути не повинно.

«Віцепрем'єр Олексій Володимирович Кулеба зараз буде займатися тим, по яких адресах виставлені відповідні платіжки. Відповідно до закону і постанови Кабінету Міністрів, якщо послуга не надавалася в повному обсязі, такі платіжки не мають і не можуть бути виставлені людям. Тому ми зараз цим питанням будемо займатися», — підкреслила очільниця уряду.

Чому платіжки прийшли влітку

У комунальному підприємстві «Київтеплоенерго» затримку з нарахуваннями пояснюють тривалим пошуком законного механізму для компромісного розрахунку. За словами директора СВП «Енергозбут» Костянтина Лопатіна, січень 2026 року став найхолоднішим за останні 16 років (із середньодобовою температурою -7,6 ºС), а через російські обстріли інфраструктури системи працювали в екстреному режимі, що призвело до масових перебоїв та зниження якості теплоносія.

Комунальники запевняють, що не просто «виставили рахунки», а виконали автоматичний перерахунок у бік зменшення для 99% споживачів — це понад 1 мільйон столичних квартир. Розрахунок провели на підставі травневої постанови Кабміну № 683, яка дає алгоритм зниження плати за відсутнє або неякісне тепло.

Лопатін пояснив, що за умов штатної роботи та аномальних морозів загальна сума нарахувань у Києві мала б становити 1,85 млрд грн. Завдяки автоматичному перерахунку фактична сума знизилася до 1,13 млрд грн. При цьому, загальний розмір знижки для киян перевищив 720 млн грн, а середній розмір платіжки зменшився на майже 40%.

У КП «Київтеплоенерго» наголошують, що тривалість відсутності тепла вираховувалася індивідуально для кожного будинку залежно від ступеня його енергоефективності, аварійних відключень світла та швидкості переключення на резервні джерела.

Сам факт нарахування в міжопалювальний період комунальники називають спробою «зменшити фінансове навантаження на родини».

Наразі уряд з'ясовує, наскільки задекларована підприємством 40%-ва знижка відповідає реальному часу, протягом якого кияни залишалися в холодних квартирах.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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