Нацбанк проведе операцію з обміну валюти для підкріплення кас банків

Національний банк ухвалив рішення про проведення 9 березня 2026 року операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення кас банківських установ. Це превентивне рішення підтримає за потреби готівкову валютну ліквідність банків на належному рівні для задоволення потреб українців, йдеться у повідомленні регулятора.

Яка ситуація з готівковою валютою на ринку

Наразі ситуація з готівковою валютою на валютному ринку є стабільною. Банки мають достатній запас готівкової валюти — обсяг її середньоденних залишків у банківських касах відповідає минулорічному показнику.

Водночас незаконне захоплення інкасаторських машин Ощадбанку на території Угорщини може спричинити ситуативні логістичні труднощі з доставкою готівкової валюти з-за кордону.

З огляду на це Національний банк за необхідності здійснюватиме операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення кас банківських установ.

Частота та обсяги відповідних операцій залежатимуть від потреб банківської системи в готівковій валютній ліквідності.

Що відбувається з ринком

Загалом ситуація на валютному ринку є стійкою. За режиму керованої гнучкості курс рухається в обидва боки, реагуючи на зміни в балансі між попитом та пропозицією валюти.

Так, цього тижня на котирування та очікування ринку вплинули як зовнішні, так і внутрішні ситуативні чинники.

По-перше, активізація бойових дій на Близькому Сході посилила волатильність на світових товарних та фінансових ринках. По-друге, на початку тижня та місяця традиційно зростає чистий попит на валюту. Це пов’язано з тим, що банки купують валюту для покриття операцій з картками та з готівкою після вихідних, а також з оновленням лімітів на онлайн-купівлю валюти населенням та перерахування дивідендів бізнесом.

У міру вичерпання цих чинників баланс на ринку поліпшується, відповідно змінюється й курсова динаміка.

Національний банк уважно стежить за ситуацією і згладжуватиме надмірні курсові коливання. Обсяг міжнародних резервів є достатнім для підтримання стійкості валютного ринку.

Операції з обміну готівкової валюти на безготівкову між Національним банком та банками України жодним чином не впливатимуть на обсяг міжнародних резервів України.