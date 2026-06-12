Курс валют на 12 червня: долар у банках подешевшав на 10 копійок

У п'ятницю, 12 червня, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 10 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу. Євро подешевшало на 3 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах знизився на 3 копійки у купівлі та продажу. Євро у покупці не змінилося, а у продажу подешевшало на 3 копійки.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,65−45,18 грн. Євро купують за 51,62 грн, а продають за 52,27 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,87−44,87, євро — 52,00−52,20 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,88−44,91 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 51,95−51,96 грн/євро.

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