Головне за понеділок: долар по 44 грн, нафта $120, DDoS-атака на Ощад

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 березня 2026, 20:00

Головне за понеділок: долар по 44 грн, нафта $120, DDoS-атака на Ощад

Головні фінансові новини за понеділок, 9 березня.

Головні фінансові новини за понеділок, 9 березня.

Долар на міжбанку вперше сягнув 44 гривень — історичний максимум

На міжбанківському ринку долар США оновив рекорд, сягнувши 43,97−44,00 грн, тоді як євро торгується на рівні 50,9056−50,9228 грн. Це посилює тиск на імпортерів, які вже орієнтуються на курс понад 45 грн, що може призвести до зростання цін на товари та послуг.

МВФ попереджає про глобальну інфляцію через блокаду Ормузької протоки

Військовий конфлікт на Близькому Сході, включаючи удари США та Ізраїлю по Ірану з ліквідацією Алі Хаменеї, призвів до блокади протоки Корпусом вартових ісламської революції, паралізувавши 90% трафіку та піднявши ціни на нафту до $120 за барель. МВФ прогнозує прискорення інфляції на 40 базисних пунктів при 10% зростанні енергоносіїв, з ризиком економічного спаду для залежних країн, як Японія (90% імпорту нафти з регіону). Країни ОАЕ, Кувейт та Ірак скоротили видобуток, що вимагає від урядів формування стратегічних резервів.

Гривня обвалилася: долар б'є нові рекорди

9 березня офіційний курс долара від НБУ сягнув 43,90 грн, а на міжбанку — 43,96/43,99 грн, оновивши історичний максимум. Євро зріс до 50,71 грн офіційно та 50,89/50,91 грн на ринку. Ця девальвація може посилити інфляційний тиск і негативно вплинути на економічну стабільність України.

Nasdaq і Kraken запускають торгівлю токенізованими акціями на блокчейні

Nasdaq у партнерстві з криптоплатформою Kraken готує запуск торгівлі токенізованими акціями, з повноцінним стартом на початку 2027 року після схвалення SEC. Цифрові аналоги акцій (наприклад, Nvidia чи Tesla) матимуть ідентичні права, оптимізоване управління через блокчейн і дистрибуцію в Європі та глобально. Акції Nasdaq впали на 2,77% на тлі новин, а проєкт, підкріплений GENIUS Act 2025, обіцяє зниження витрат і цілодобову торгівлю в традиційних фінансах.

DDoS-атака на Ощадбанк: онлайн-сервіси тимчасово недоступні

9 березня близько 10-ї ранку Ощадбанк зафіксував DDoS-атаку, активував протоколи безпеки та відключив сервери для перевірки. Банк обіцяє відновити електронні послуги протягом години, забезпечуючи пріоритет безпеки клієнтів. Це спричинило тимчасову недоступність онлайн-сервісів, але не вплинуло на інші операції.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає BigBend и 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами