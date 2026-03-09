Головне за понеділок: долар по 44 грн, нафта $120, DDoS-атака на Ощад

Долар на міжбанку вперше сягнув 44 гривень — історичний максимум

На міжбанківському ринку долар США оновив рекорд, сягнувши 43,97−44,00 грн, тоді як євро торгується на рівні 50,9056−50,9228 грн. Це посилює тиск на імпортерів, які вже орієнтуються на курс понад 45 грн, що може призвести до зростання цін на товари та послуг.

МВФ попереджає про глобальну інфляцію через блокаду Ормузької протоки

Військовий конфлікт на Близькому Сході, включаючи удари США та Ізраїлю по Ірану з ліквідацією Алі Хаменеї, призвів до блокади протоки Корпусом вартових ісламської революції, паралізувавши 90% трафіку та піднявши ціни на нафту до $120 за барель. МВФ прогнозує прискорення інфляції на 40 базисних пунктів при 10% зростанні енергоносіїв, з ризиком економічного спаду для залежних країн, як Японія (90% імпорту нафти з регіону). Країни ОАЕ, Кувейт та Ірак скоротили видобуток, що вимагає від урядів формування стратегічних резервів.

Гривня обвалилася: долар б'є нові рекорди

9 березня офіційний курс долара від НБУ сягнув 43,90 грн, а на міжбанку — 43,96/43,99 грн, оновивши історичний максимум. Євро зріс до 50,71 грн офіційно та 50,89/50,91 грн на ринку. Ця девальвація може посилити інфляційний тиск і негативно вплинути на економічну стабільність України.

Nasdaq і Kraken запускають торгівлю токенізованими акціями на блокчейні

Nasdaq у партнерстві з криптоплатформою Kraken готує запуск торгівлі токенізованими акціями, з повноцінним стартом на початку 2027 року після схвалення SEC. Цифрові аналоги акцій (наприклад, Nvidia чи Tesla) матимуть ідентичні права, оптимізоване управління через блокчейн і дистрибуцію в Європі та глобально. Акції Nasdaq впали на 2,77% на тлі новин, а проєкт, підкріплений GENIUS Act 2025, обіцяє зниження витрат і цілодобову торгівлю в традиційних фінансах.

DDoS-атака на Ощадбанк: онлайн-сервіси тимчасово недоступні

9 березня близько 10-ї ранку Ощадбанк зафіксував DDoS-атаку, активував протоколи безпеки та відключив сервери для перевірки. Банк обіцяє відновити електронні послуги протягом години, забезпечуючи пріоритет безпеки клієнтів. Це спричинило тимчасову недоступність онлайн-сервісів, але не вплинуло на інші операції.