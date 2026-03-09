Конкуренція з NYSE: біржа Nasdaq залучає Kraken для випуску цифрових акцій

Nasdaq об'єднує зусилля з криптовалютною платформою Kraken для розробки інфраструктури торгівлі токенізованими версіями акцій. Новий механізм, повноцінний запуск якого очікується на початку 2027 року, потребує фінального погодження з боку Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Про це повідомляє The Wall Street Journal 9 березня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Новий формат корпоративного управління та дистрибуції

Компанія Nasdaq (чиї власні акції на тлі новин просіли на 2,77%) анонсувала спільний план із Kraken та компаніями-емітентами щодо випуску цифрових аналогів цінних паперів. Офіційно заявлений фокус ініціативи — оптимізація корпоративного управління. Блокчейн-інструменти нібито мають спростити або автоматизувати такі процеси, як голосування за довіреністю та виплата дивідендів.

Власники токенізованих часток отримають ідентичні права з тими інвесторами, які утримують традиційні базові цінні папери. Ініціатива є відкритою для всіх емітентів, навіть тих, що не перебувають у лістингу Nasdaq. Роль біржі Kraken зводиться до функцій партнера з дистрибуції: вона має забезпечити доступ до токенізованих акцій у співвідношенні один до одного для своїх клієнтів у Європі та на глобальному ринку.

Гібридна торгівля: очікування регуляторного дозволу

Цей крок є розвитком вересневої заявки Nasdaq до SEC. План передбачає, що інвестори отримають змогу торгувати високоліквідними паперами (такими як акції Nvidia чи Tesla) у двох форматах одночасно: як традиційними паперами, так і у вигляді токенів на базі блокчейну (цифрового реєстру, що лежить в основі криптовалют).

Обидві версії активів будуть прив'язані до однакового ідентифікаційного номера (CUSIP) для забезпечення їхньої взаємозамінності, а кліринг та розрахунки за угодами традиційно проходитимуть через централізовану Депозитарну трастову компанію (Depository Trust). Проєкт досі очікує на фінальне схвалення від SEC.

Легалізація цифрового долара та боротьба за комісії

Прихильники криптоіндустрії давно просувають ідею, що блокчейн здатний реформувати архаїчні системи традиційних фінансів завдяки цілодобовим торгам (24/7), майже миттєвим розрахункам та зниженню витрат на посередників. Однак попередні спроби створення токенізованих акцій стикалися з жорсткою критикою: такі інструменти працювали як сурогатні синтетичні деривативи, що не надавали реальних економічних чи управлінських прав і мали відхилення від ціни базового активу (tracking error).

Ситуація змінилася в липні 2025 року, коли адміністрація Дональда Трампа на тлі своєї відкритої підтримки цифрових активів підписала закон про стейблкоїни (GENIUS Act). Цей документ створив першу федеральну нормативну базу для цифрових доларів, що стало сигналом для великого капіталу активізувати поглинання індустрії.

На початку 2026 року головний конкурент Nasdaq — Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE) — також анонсувала створення майданчика для торгівлі токенізованими цінними паперами.