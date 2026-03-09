Конкуренція з NYSE: біржа Nasdaq залучає Kraken для випуску цифрових акцій

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 березня 2026, 17:11

Конкуренція з NYSE: біржа Nasdaq залучає Kraken для випуску цифрових акцій

Nasdaq об'єднує зусилля з криптовалютною платформою Kraken для розробки інфраструктури торгівлі токенізованими версіями акцій. Новий механізм, повноцінний запуск якого очікується на початку 2027 року, потребує фінального погодження з боку Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Про це повідомляє The Wall Street Journal 9 березня.

Nasdaq об'єднує зусилля з криптовалютною платформою Kraken для розробки інфраструктури торгівлі токенізованими версіями акцій.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Новий формат корпоративного управління та дистрибуції

Компанія Nasdaq (чиї власні акції на тлі новин просіли на 2,77%) анонсувала спільний план із Kraken та компаніями-емітентами щодо випуску цифрових аналогів цінних паперів. Офіційно заявлений фокус ініціативи — оптимізація корпоративного управління. Блокчейн-інструменти нібито мають спростити або автоматизувати такі процеси, як голосування за довіреністю та виплата дивідендів.

Власники токенізованих часток отримають ідентичні права з тими інвесторами, які утримують традиційні базові цінні папери. Ініціатива є відкритою для всіх емітентів, навіть тих, що не перебувають у лістингу Nasdaq. Роль біржі Kraken зводиться до функцій партнера з дистрибуції: вона має забезпечити доступ до токенізованих акцій у співвідношенні один до одного для своїх клієнтів у Європі та на глобальному ринку.

Гібридна торгівля: очікування регуляторного дозволу

Цей крок є розвитком вересневої заявки Nasdaq до SEC. План передбачає, що інвестори отримають змогу торгувати високоліквідними паперами (такими як акції Nvidia чи Tesla) у двох форматах одночасно: як традиційними паперами, так і у вигляді токенів на базі блокчейну (цифрового реєстру, що лежить в основі криптовалют).

Обидві версії активів будуть прив'язані до однакового ідентифікаційного номера (CUSIP) для забезпечення їхньої взаємозамінності, а кліринг та розрахунки за угодами традиційно проходитимуть через централізовану Депозитарну трастову компанію (Depository Trust). Проєкт досі очікує на фінальне схвалення від SEC.

Легалізація цифрового долара та боротьба за комісії

Прихильники криптоіндустрії давно просувають ідею, що блокчейн здатний реформувати архаїчні системи традиційних фінансів завдяки цілодобовим торгам (24/7), майже миттєвим розрахункам та зниженню витрат на посередників. Однак попередні спроби створення токенізованих акцій стикалися з жорсткою критикою: такі інструменти працювали як сурогатні синтетичні деривативи, що не надавали реальних економічних чи управлінських прав і мали відхилення від ціни базового активу (tracking error).

Ситуація змінилася в липні 2025 року, коли адміністрація Дональда Трампа на тлі своєї відкритої підтримки цифрових активів підписала закон про стейблкоїни (GENIUS Act). Цей документ створив першу федеральну нормативну базу для цифрових доларів, що стало сигналом для великого капіталу активізувати поглинання індустрії.

На початку 2026 року головний конкурент Nasdaq — Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE) — також анонсувала створення майданчика для торгівлі токенізованими цінними паперами.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Ярослав Голобородько и 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами