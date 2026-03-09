9 березня близько 10-ї години ранку спрацювали протоколи безпеки Ощадного банку через підозру у здійсненні DDoS- атаки. Через це сервери банку були тимчасово відключені. Про це йдеться у повідомленні банку.
9 березня 2026, 12:31
DDoS- атака на Ощадбанк: електронні сервіси не працюють
Що відомо
«Триває технічна перевірка всіх систем. Протягом найближчої години всі електронні послуги мають бути відновлені в повному обсязі.
Перепрошуємо за незручності. Працюємо заради вашої безпеки", — йдеться у повідомленні.
