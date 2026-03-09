Multi від Мінфін
9 березня 2026, 16:11

Долар на міжбанківських торгах в Україні вперше досяг 44 гривень

Міжбанківський валютний ринок України зафіксував безпрецедентний стрибок курсу іноземних валют. Американський долар впритул наблизився до позначки 44 гривні, оновивши історичний максимум, тоді як євро торгується майже по 51 гривні.

Міжбанківський валютний ринок України зафіксував безпрецедентний стрибок курсу іноземних валют.

Рекордні котирування: долар і євро на піку

Торгова сесія на міжбанку відзначилася новим витком девальвації національної валюти. Робочий діапазон котирувань американського долара встановився на рівні 43,97−44,00 грн. Ці показники офіційно фіксують новий історичний максимум вартості валюти в Україні. Європейська валюта також демонструє стабільно високу динаміку: торги по євро відбуваються в коридорі 50,9056−50,9228 грн.

Ціновий тиск: як реагує бізнес

Стрімке знецінення гривні безпосередньо впливає на ціноутворення на споживчому ринку. Бізнес вже зараз закладає у вартість своїх товарів значно вищі курсові ризики, готуючись до подальшого падіння національної валюти. За словами аналітика Андрія Шевчишина, імпортери орієнтуються на курс продажів на рівні понад 45 гривень.

Експерт попереджає: «Імпортери тримають курс продажів на 45+ грн, й чим долар ближче до цієї позначки, тим вони жвавіше будуть переглядати свої цінники. Ми вже близькі до цього».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментарі - 4

+
+39
zevs1
zevs1
9 березня 2026, 16:28
#
Ждём экспертов по данному вопросу, как рост курса доллара США по отношению к другим положительно влияет на экономику Украины и остальных стран,
В первых рядах ждём С, Фурса, а там уже все остальные подтянутся.
+
+58
lider2000
lider2000
9 березня 2026, 17:00
#
А говорили , что будет доллар по 45 , будет война и т. д. Видите ничего єтого нет.
+
0
BatonUA
BatonUA
9 березня 2026, 18:55
#
Ще рано. Це головна інтрига, чи буде 45 на цьому рості, чи ще почекають.
+
0
LSD75
LSD75
9 березня 2026, 17:17
#
По 44 и ещё не вечер, а что войны нет? Или война для вас это ядерная война???)
