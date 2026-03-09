Міжбанківський валютний ринок України зафіксував безпрецедентний стрибок курсу іноземних валют. Американський долар впритул наблизився до позначки 44 гривні, оновивши історичний максимум, тоді як євро торгується майже по 51 гривні.
Долар на міжбанківських торгах в Україні вперше досяг 44 гривень
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Рекордні котирування: долар і євро на піку
Торгова сесія на міжбанку відзначилася новим витком девальвації національної валюти. Робочий діапазон котирувань американського долара встановився на рівні 43,97−44,00 грн. Ці показники офіційно фіксують новий історичний максимум вартості валюти в Україні. Європейська валюта також демонструє стабільно високу динаміку: торги по євро відбуваються в коридорі 50,9056−50,9228 грн.
Ціновий тиск: як реагує бізнес
Стрімке знецінення гривні безпосередньо впливає на ціноутворення на споживчому ринку. Бізнес вже зараз закладає у вартість своїх товарів значно вищі курсові ризики, готуючись до подальшого падіння національної валюти. За словами аналітика Андрія Шевчишина, імпортери орієнтуються на курс продажів на рівні понад 45 гривень.
Експерт попереджає: «Імпортери тримають курс продажів на 45+ грн, й чим долар ближче до цієї позначки, тим вони жвавіше будуть переглядати свої цінники. Ми вже близькі до цього».
Коментарі - 4
В первых рядах ждём С, Фурса, а там уже все остальные подтянутся.