Курс долара США досяг нових вершин у понеділок, 9 березня. НБУ вперше встановив курс американської валюти на рівні 43,90 грн, а на міжбанку, як свідчать дані торгів, долар також зріс до історичного максимуму.
9 березня 2026, 17:30
Гривня різко впала: долар оновлює історичні вершини
Відкриття 9 березня
Закриття 9 березня
Зміни
43,68/43,71
43,96/43,99
28/28
50,52/50,54
50,89/50,91
37/37
Офіційний курс: долар — 43,90 грн (новий історичний максимум), євро — 50,71 грн.
Середній курс у банках: 43,55−44,05 грн/долар, 50,40−51,15 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 44,00−44,15, євро — 51,15−51,40 грн.
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1