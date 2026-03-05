Головне за четвер: рекордне зростання долара, нові правила для українців у Польщі та стандарт Євро-7 для електромобілів

НБУ підвищив курс долара до нового історичного максимуму

Національний банк України встановив офіційні курси валют на завтра, 6 березня. При цьому курс долара знову оновив історичний рекорд. На п’ятницю НБУ встановив курс долара на рівні 43,81 грн, що є новим історичним максимумом. Це на 9 копійок більше, ніж у четвер (43,72). Регулятор встановив курс євро на п’ятницю на позначці — 50,90 грн, що на 7 копійок більше, ніж у середу (50,83). Історичний максимум євро: 51,26 (18.02.26)​​​.

ЄС запроваджує стандарт Євро-7 для електромобілів: вперше вводять вимоги до довговічності батарей

Європейський Союз запроваджує нові екологічні правила для електромобілів. Стандарт Euro 7, який почне діяти наприкінці 2026 року, вперше встановлює вимоги до довговічності акумуляторних батарей електрокарів та плагін-гібридів.

Скільки насправді коштує переїхати в село: реальні історії колишніх містян

Нещодавнє опитування «Мінфіну» показало: 55% респондентів готові розглянути переїзд із міста до сільської місцевості. Ми пішли далі цифр і поговорили з тими, хто вже це зробив. З чого починати, як обрати ділянку, що перевірити в документах і де найчастіше «вилазять» проблеми — розкладаємо переїзд по кроках і показуємо реальний сільський побут «нових селян».

З 5 березня в Польщі змінилися правила для 1,5 млн українців: що передбачає новий закон

5 березня 2026 року набули чинності положення, що регулюватимуть не лише правила перебування українців у Польщі, а й запровадять нові обов’язки для роботодавців, які братимуть на роботу громадян України. Зміни торкнуться 1,5 мільйона українців

