НБУ підвищив курс долара до нового історичного максимуму

Національний банк України встановив офіційні курси валют на завтра, 6 березня. При цьому курс долара знову оновив історичний рекорд.

Курс долара

На п’ятницю НБУ встановив курс долара на рівні 43,81 грн, що є новим історичним максимумом. Це на 9 копійок більше, ніж у четвер (43,72).

Регулятор встановив курс євро на п’ятницю на позначці — 50,90 грн, що на 7 копійок більше, ніж у середу (50,83).

Історичний максимум євро: 51,26 (18.02.26)​​​.

