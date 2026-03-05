Пресейли криптовалют: «Мінфін» запустив новий розділ

На нашому сайті «Мінфін» з’явився новий розділ — Пресейли криптовалют, де ви знайдете каталог найкращих пресейлів криптовалют у 2026 році. Вивчайте перспективні токенсейли, перевіряйте дедлайни, токеноміку та інструкції. Стежте за новими можливостями інвестування на ранніх етапах проєктів.

Пресейли (ICO, IDO, IEO) — це ранні етапи продажу токенів, під час яких інвестори можуть отримати активи до їх виходу на відкритий ринок. Це можливість зайти в проєкт за стартовою ціною, ще до листингу на біржах. У 2026 році інтерес до пресейлів зростає: вони стали одним із ключових інструментів раннього інвестування в Web3, DeFi, AI та інші напрямки крипторинку.

На «Мінфін» ми створили зручний каталог, який допомагає користувачам:

відстежувати найближчі токенсейли;

вивчати токеноміку та whitepaper;

переглядати календар токенсейлів із дедлайнами;

отримувати інструкції та сповіщення.

Переваги пресейлів:

Ціна нижча за ринкову. Часто токени продають зі знижкою для учасників пресейлу.

Потенційний приріст: після лістингу ціна може зрости у кілька разів.

Підтримка екосистеми: проєкт може залучати спільноту та партнерів ще до запуску.

Доступ до інновацій: ви інвестуєте у проєкти на ранній стадії — DeFi, GameFi, AI, Web3.

Як і будь-які інвестиції, участь у пресейлах вимагає зваженого підходу. Досліджуйте команду, токеноміку, наявність аудиту, рівень підтримки спільноти та партнерів. Використовуйте календар токенсейлів на Minfin, щоб не пропустити потенційно вигідні проєкти, а також зберігайте нас у закладках — це допоможе завжди бути в курсі.

І пам'ятайте: на ранніх етапах важливо не лише знайти хороший проєкт, а й діяти обережно, уникаючи фішингу та шахрайських схем.

Як взяти участь