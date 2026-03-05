Multi від Мінфін
5 березня 2026, 18:44

Пресейли криптовалют: «Мінфін» запустив новий розділ

На нашому сайті «Мінфін» з’явився новий розділ — Пресейли криптовалют, де ви знайдете каталог найкращих пресейлів криптовалют у 2026 році. Вивчайте перспективні токенсейли, перевіряйте дедлайни, токеноміку та інструкції. Стежте за новими можливостями інвестування на ранніх етапах проєктів.

На нашому сайті «Мінфін» з’явився новий розділ — Пресейли криптовалют, де ви знайдете каталог найкращих пресейлів криптовалют у 2026 році.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Пресейли (ICO, IDO, IEO) — це ранні етапи продажу токенів, під час яких інвестори можуть отримати активи до їх виходу на відкритий ринок. Це можливість зайти в проєкт за стартовою ціною, ще до листингу на біржах. У 2026 році інтерес до пресейлів зростає: вони стали одним із ключових інструментів раннього інвестування в Web3, DeFi, AI та інші напрямки крипторинку.

На «Мінфін» ми створили зручний каталог, який допомагає користувачам:
відстежувати найближчі токенсейли;

  • вивчати токеноміку та whitepaper;
  • переглядати календар токенсейлів із дедлайнами;
  • отримувати інструкції та сповіщення.

Переваги пресейлів:

  • Ціна нижча за ринкову. Часто токени продають зі знижкою для учасників пресейлу.
  • Потенційний приріст: після лістингу ціна може зрости у кілька разів.
  • Підтримка екосистеми: проєкт може залучати спільноту та партнерів ще до запуску.
  • Доступ до інновацій: ви інвестуєте у проєкти на ранній стадії — DeFi, GameFi, AI, Web3.

Як і будь-які інвестиції, участь у пресейлах вимагає зваженого підходу. Досліджуйте команду, токеноміку, наявність аудиту, рівень підтримки спільноти та партнерів. Використовуйте календар токенсейлів на Minfin, щоб не пропустити потенційно вигідні проєкти, а також зберігайте нас у закладках — це допоможе завжди бути в курсі.

І пам'ятайте: на ранніх етапах важливо не лише знайти хороший проєкт, а й діяти обережно, уникаючи фішингу та шахрайських схем.

Як взяти участь

  • Оберіть проєкт. Ознайомтеся з токеномікою, whitepaper, командою та цільовим ринком.
  • Перевірте тип пресейлу. Це може бути ICO (публічний продаж), IEO (через біржу) або IDO (через децентралізовану платформу).
  • Створіть криптогаманець. Найчастіше підходять MetaMask, Trust Wallet або інші Web3-гаманці.
  • Поповніть гаманець. Зазвичай приймаються ETH, USDT, BNB або інші основні криптовалюти.
  • Пройдіть KYC (якщо потрібно). Деякі проєкти вимагають верифікацію особистості.
  • Придбайте токени. Дотримуйтесь офіційних інструкцій на сайті проєкту або платформі, де відбувається токенсейл.
  • Збережіть дані. Зафіксуйте адресу контракту, дату лістингу та спосіб отримання токенів.

Каталог найкращих пресейлів криптовалют у 2026 році

