Головне за середу: зростання курсу долара та цін на пальне і газ

Офіційний курс гривні стрімко падає: долар знову оновив максимум

НБУ визначив нові курси гривні до долара, євро та злотого на четвер, 5 березня. Згідно з повідомленням регулятора, євро за день зросло на 37 копійок, а долар вже другий день поспіль оновлює історичний максимум. На четвер НБУ встановив такий курс долара: 43,72 грн (новий історичний максимум). Це на 27 копійок більше, ніж у середу (43,45). Водночас курс євро на четвер був встановлений на позначці — 50,83 грн, що на 37 копійок більше, ніж у середу (50,46).

За два дні ціни на пальне в Україні зросли на 10−14 % — в середньому +10 грн

За 2 дні ціни на пальне (бензин, дизель) в Україні зросли на 10−14 % (в середньому +10 грн на літр). В Європі — на 2−3% (+ 2 — 3 грн). Про це написав експерт з питань соціальної та економічної політики, ексміністр соцполітики Павло Розенко.

Валюту та золото в березні знову лихоманить: що відбувається і що робити українцям, щоб не влетіти з курсом

На тлі глобальної геополітичної кризи та нової війни на Близькому Сході світовий валютний та сировинний ринок у березні сильно штормитиме. Крім того, двоє найбільших світових гравців, США і Китай, поки що так і не знайшли компромісу, що реально працює. Тому ескалація військової та економічної напруженості між прихильниками та союзниками кожного із цих центрів впливу продовжиться.

Газ в Україні різко подорожчав на фоні війни на Близькому Сході

Ціни на природний газ з початку тижня зросли на 20%, досягнувши 27 800 грн/тис. куб. м. з урахуванням ПДВ. Ціни на внутрішньому ринку досягли найвищого рівня за понад пів року, з червня 2025 року. При перерахунку, ціна газу складає $536/тис. куб м (без ПДВ) або €43,2/MWh.

Як зміняться ставки за депозитами в гривні у березні: прогноз банків

Невеликі банки продовжують різати ставки гривневих депозитів. При цьому переважно «худне» дохідність вкладів на довгі строки. В свіжому огляді «Мінфін» пояснить логіку банків, а також розповість, як зміниться дохідність вкладів у березні, і скільки зараз можна заробити, розмістивши свої кошти в банку із депозитним портфелем до 2 млрд грн.