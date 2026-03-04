Як зміняться ставки за депозитами в гривні у березні: прогноз банків

Невеликі банки продовжують різати ставки гривневих депозитів. При цьому переважно «худне» дохідність вкладів на довгі строки. В свіжому огляді «Мінфін» пояснить логіку банків, а також розповість, як зміниться дохідність вкладів у березні, і скільки зараз можна заробити, розмістивши свої кошти в банку із депозитним портфелем до 2 млрд грн.

Як банки формують депозитну політику зараз

Початок березня для ринку гривневих депозитів проходить без різких рухів. Після січневого рішення НБУ знизити облікову ставку з 15,5% до 15% та корекції ставки за тримісячними депозитними сертифікатами з 19% до 18,5% банки вже відреагували.

«Станом на сьогодні середні ставки за гривневими вкладами тримаються в межах 13−14,5% річних, залежно від строку розміщення. Водночас окремі банки використовують точкові маркетингові інструменти — бонуси до 0,5 в.п. понад базову ставку. Такі пропозиції мають короткостроковий характер і не формують нового тренду, але підтримують локальну конкурентну динаміку», — зазначає Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку. В окремих банках (передусім невеликих) приватні клієнти можуть заробити на своїх депозитах більше.

Цього разу фінансисти почали різати заробітки своїх клієнтів на депозитах майже одночасно з початком пом'якшення монетарної політики НБУ. Хоча раніше на такі події банки реагували із затримкою у декілька місяців.

«Банки реагують доволі швидко на зміни, з огляду на загальний тренд на подальші зміни у короткостроковій та середньостроковій перспективі. Ринок заздалегідь очікував на пом’якшення монетарної політики і риторика регулятора свідчить про подальший намір зниження ключової ставки.

Тому відповідні сценарії вже були закладені до моделі управління ліквідністю банків ще до офіційного рішення. Вартість альтернативних інструментів розміщення коштів для банків (зокрема, депозитних сертифікатів НБУ) також знижується, що робить швидке коригування ставок економічно обґрунтованим в існуючому контексті", — пояснює логіку фінансистів Сергій Новошицький, директор із роздрібного бізнесу та дистрибуції, член правління банку «Південний».

Утім, на думку Сергія Кравченка, керівника Управління продуктів накопичення ПУМБ, говорити про масове та оперативне коригування депозитних ставок наразі передчасно.

«На нашу думку, ключові гравці депозитного ринку очікують рішення монетарного комітету НБУ 19 березня. Саме після цього засідання більшість банків визначатиметься з подальшою відсотковою політикою», — вважає він.

Ринок очікує збереження облікової ставки на рівні 15%. Альтернативний сценарій передбачає продовження зниження ставки ще на 0,5−1 в.п. — до 14,5−14%. Такий варіант можливий за умов подальшого уповільнення інфляції та поступового відновлення економічної активності. Але, з огляду на останні події на світових ринках через війну в Ірані, регулятор навряд чи наважиться знижувати ставку. Адже різкий стрибок цін на енергоносії сильно збільшує ризик пришвидшення інфляції.

«Важливо, що навіть за такого розвитку подій корекція (депозитних ставок — ред.) відбуватиметься поетапно. Банки ухвалюватимуть рішення, з огляду на власну потребу в ресурсах та рівень конкуренції на ринку, тому зниження не буде синхронним і одномоментним», — уточнює Дмитро Замотаєв.

Як зміняться ставки за гривневими депозитами у березні

Наразі банкіри роблять прогнози дуже обережно: чіткішу картину щодо подальшої динаміки депозитних ставок вони зможуть представити після засідання НБУ.

«Розглядаємо 2 сценарія. За умови збереження поточної динаміки, на початок квітня середні ринкові ставки за гривневими депозитами можуть знизитися ще на 0,5−1,0 в.п. від поточних рівнів. Найбільші зміни, ймовірно, відбудуться у сегменті коротких депозитів (3−6 місяців), адже саме вони найшвидше переоцінюються, оскільки в більшій мірі прив’язані до поточної вартості грошей та конкурують з альтернативними короткостроковим інструментами.

У разі несприятливої ситуації на світових ринках у березні та поступової девальвації гривні, є висока ймовірність збереження облікової ставки на поточному рівні для підтримання привабливості гривневих вкладів. В цьому випадку, ймовірно, ставки за депозитами збережуться без істотних змін", — коментує Сергій Новошицький з банку «Південний».

Аналогічно оцінюють ситуацію і в ПУМБ.

«Якщо 19 березня НБУ знизить облікову ставку та ставку за депозитними сертифікатами, це створить передумови для поступового зниження дохідності строкових гривневих депозитів орієнтовно на 0,5%. Найчутливішими до таких змін зазвичай є депозити строком 3−12 місяців, оскільки саме цей сегмент найтісніше корелює з монетарною політикою регулятора», — вважає Сергій Кравченко.

Водночас всі опитані «Мінфіном» банкіри вважають, що навіть за умови подальшої корекції ставок гривневі депозити залишатимуться для населення цікавим інструментом збереження коштів.

«Навіть у разі поступового зменшення ставок гривневі депозити збережуть інвестиційну привабливість для населення. Рівень 13−14,5% річних залишається конкурентним щодо альтернативних способів збереження коштів, а пропозиції на рівні 15−15,5% дозволяють зафіксувати дохідність, що перевищує інфляційні очікування.

Отже, перша половина березня — це період балансування та очікування нового монетарного сигналу. До 19 березня ринок працюватиме в режимі стабільності. Подальший вектор змін визначатиме рішення регулятора: у разі додаткового зниження облікової ставки на 0,5−1 в.п. депозитні ставки можуть поступово скоригуватися на 0,5−0,7 в.п. Наразі ж система зберігає рівновагу, утримуючи привабливість гривневих заощаджень", — підсумовує Дмитро Замотаєв.

Як за 2 тижні змінилися депозитні пропозиції для приватних клієнтів у невеликих банках

Альтбанк знизив ставку за депозитами в гривні на 6 місяців на 0,25 в.п. і тепер платить за ними 16,75% річних.

Полтава-Банк також зменшив заробітки своїх клієнтів на 6-місячних депозитах в нацвалюті: ставку за ними «зрізано» відразу на 1 в.п. — до 14,5% річних.

Кредитвест Банк переглянув ставки за всією лінійкою депозитів у гривні. Дохідність вкладів на 12, 9 і 6 місяців «схудла» на 0,5 в.п. Тепер на вкладах на 12 місяців тут можна заробити 15,25% річних, на депозитах на 9 і 6 місяців — 15,50% річних. Ставку за 3-місячними депозитами зменшено на 1,25 в.п. — до 15,75% річних.

Максимальные ставки по гривневым депозитам

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 17.02.2026−02.03.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 17.02.2026−02.03.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 17.02.2026−02.03.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.