Офіційний курс гривні стрімко падає: долар знову оновив максимум

НБУ визначив нові курси гривні до долара, євро та злотого на четвер, 5 березня. Згідно з повідомленням регулятора, євро за день зросло на 37 копійок, а долар вже другий день поспіль оновлює історичний максимум.

На четвер НБУ встановив такий курс долара: 43,72 грн (новий історичний максимум). Це на 27 копійок більше, ніж у середу (43,45).

Водночас курс євро на четвер був встановлений на позначці — 50,83 грн, що на 37 копійок більше, ніж у середу (50,46).

Історичний максимум євро: 51,26 (18.02.26)​​​.

Курс злотого

Офіційний курс польського злотого на четвер: 11,78 грн (у середу курс був 11,94 грн).

