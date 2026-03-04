НБУ визначив нові курси гривні до долара, євро та злотого на четвер, 5 березня. Згідно з повідомленням регулятора, євро за день зросло на 37 копійок, а долар вже другий день поспіль оновлює історичний максимум.
4 березня 2026, 15:38
Офіційний курс гривні стрімко падає: долар знову оновив максимум
Курс долара
На четвер НБУ встановив такий курс долара: 43,72 грн (новий історичний максимум). Це на 27 копійок більше, ніж у середу (43,45).
Курс євро
Водночас курс євро на четвер був встановлений на позначці — 50,83 грн, що на 37 копійок більше, ніж у середу (50,46).
Історичний максимум євро: 51,26 (18.02.26).
Курс злотого
Офіційний курс польського злотого на четвер: 11,78 грн (у середу курс був 11,94 грн).
