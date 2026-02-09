Національний банк України готується захищати у судовому порядку правомірність штрафних санкцій, накладених на АТ «РВС БАНК». Регулятор наполягає, що фінустанова порушила законодавство у сфері фінансового моніторингу, проте банк не погодився з покаранням і подав позов, щоб скасувати рішення регулятора. Про це повідомляє пресслужба НБУ 9 лютого.
«РВС Банк» подав до суду на НБУ через штраф на 3,8 млн грн
Історія конфлікту: штраф за «неуважність» до ризиків
Суперечка бере початок у жовтні 2025 року. Тоді Нацбанк за результатами нагляду застосував до «РВС Банку» захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 3 800 000 гривень.
Причиною санкцій стало порушення банком ключового закону у фінансовій сфері — «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом».
Суть претензій регулятора
Згідно з повідомленням НБУ, банк неналежно виконував обов’язок застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.
Простими словами, регулятор звинуватив банк у тому, що той недостатньо ретельно оцінював ризики своїх клієнтів. Банк мав виявляти підозрілі фінансові операції та приділяти посилену увагу клієнтам, діяльність яких може бути пов'язана з відмиванням грошей або фінансуванням тероризму, але, на думку НБУ, не впорався з цим завданням належним чином.
Не погоджуючись із висновками Нацбанку та сумою штрафу, АТ «РВС БАНК» звернулося до суду. Тепер правомірність дій регулятора визначатиме Феміда.
Банкрутство й викуп естонцями
- Правління Нацбанку 4 листопада 2025 року ухвалило рішення про віднесення АТ «РВС Банк» до категорії неплатоспроможних.
- Із 5 січня 2026 року розпочалася процедура ліквідації АТ «РВС Банк».
- Естонська фінтех-група Iute Group офіційно оголосила про намір вийти на український ринок шляхом придбання ліцензії та частини активів неплатоспроможного RwS Bank («РВС Банк»).
Коментарі