Із 5 січня 2026 року розпочнеться процедура ліквідації АТ «РВС Банк», вона триватиме три роки — по 4 січня 2029 року включно. Про це повідомив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
ФГВФО розпочне ліквідацію РВС Банку з 5 січня 2026 року
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Що відомо
Зазначається, що уповноваженою особою Фонду гарантування з делегуванням усіх повноважень ліквідатора РВС Банку призначений Артем Караченцев із департаменту ліквідації банків ФГВФО.
Читайте також: Перехідний «Юте Банк» розпочав обслуговування вкладників РВС Банку. Як отримати виплати
Нагадаємо
4 листопада 2025 року Нацбанк ухвалив рішення про віднесення РВС Банку до категорії неплатоспроможних. 5 листопада Фонд гарантування вкладів запровадив тимчасову адміністрацію у банку.
17 грудня 2025 року відповідно до плану врегулювання неплатоспроможного РВС Банку Фондом гарантування вкладів було створено і зареєстровано ПрАТ «Перехідний Банк «Юте Банк», якому було передано частину активів і зобов’язань перед вкладниками — фізичними особами.
24 грудня 2025 року «Перехідний Банк «Юте Банк» отримав банківську ліцензію про право на здійснення банківської діяльності відповідно до вимог законодавства України.
Коментарі - 1
у структурі власності ПрАТ «Перехідний Банк «Юте Банк»
станом на дату отримання нової ліцензії — 24 грудня 2025 року.
Банківська ліцензія №278 від 24.12.2025
Код ЄДРПОУ 46136459
Керівник Муравицький Артур Олексійович