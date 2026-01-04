ФГВФО розпочне ліквідацію РВС Банку з 5 січня 2026 року

Із 5 січня 2026 року розпочнеться процедура ліквідації АТ « РВС Банк», вона триватиме три роки — по 4 січня 2029 року включно. Про це повідомив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Що відомо

Зазначається, що уповноваженою особою Фонду гарантування з делегуванням усіх повноважень ліквідатора РВС Банку призначений Артем Караченцев із департаменту ліквідації банків ФГВФО.

Нагадаємо

4 листопада 2025 року Нацбанк ухвалив рішення про віднесення РВС Банку до категорії неплатоспроможних. 5 листопада Фонд гарантування вкладів запровадив тимчасову адміністрацію у банку.

17 грудня 2025 року відповідно до плану врегулювання неплатоспроможного РВС Банку Фондом гарантування вкладів було створено і зареєстровано ПрАТ «Перехідний Банк «Юте Банк», якому було передано частину активів і зобов’язань перед вкладниками — фізичними особами.

24 грудня 2025 року «Перехідний Банк «Юте Банк» отримав банківську ліцензію про право на здійснення банківської діяльності відповідно до вимог законодавства України.