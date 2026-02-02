Кійосакі назвав обвал ринків «розпродажем» і готується купувати біткоїн, золото та срібло

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 лютого 2026, 18:33

Кійосакі назвав обвал ринків «розпродажем» і готується купувати біткоїн, золото та срібло

Американський інвестор і автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі провів паралель між розпродажами в ритейлі та обвалами на ринках активів, пояснюючи різницю у фінансовій поведінці багатих і бідних.

Американський інвестор і автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі провів паралель між розпродажами в ритейлі та обвалами на ринках активів, пояснюючи різницю у фінансовій поведінці багатих і бідних.► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниРозпродаж в Walmart«Коли в Walmart розпродаж, бідні люди поспішають і купують, купують, купують.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Розпродаж в Walmart

«Коли в Walmart розпродаж, бідні люди поспішають і купують, купують, купують. Але коли на ринку фінансових активів розпродаж тобто крах бідні продають і тікають, тоді як багаті поспішають і купують, купують, купують», — написав він.

За його словами, «ринок золота, срібла та біткоїна щойно обвалився тобто пішов на розпродаж і я чекаю з готівкою в руках, щоб почати купувати більше золота, срібла та біткоїна на розпродажі».

Поради Кійосакі

Відомий інвестор та автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі неодноразово опинявся в центрі уваги через зміну своєї риторики.

Ще 11 місяців тому він заявив про повний вихід з активів у сріблі, щоб перекласти кошти в біткоїн. Однак тепер, коли ціна металу оновила історичний максимум, Кійосакі прогнозує йому шалене зростання.

Золото стало більш волатильним активом, ніж біткоїн

Традиційне уявлення про фінансові «тихі гавані» зазнало краху: золото стало більш нестабільним активом, ніж перша криптовалюта світу. Стрімке ралі дорогоцінного металу змінилося не менш різкими ціновими гойдалками, які за своєю амплітудою нагадують найтурбулентніші моменти останніх двох десятиліть.

У понеділок BTC впав до 10-місячного мінімуму. Падіння від жовтневого піку становить понад 40%.

Інвестиційний трамплін

Вже за 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+30
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
2 лютого 2026, 19:08
#
Пропоную створити окремий розділ — «інфоциганство», і там публікувати новини пов’язані з ним
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами