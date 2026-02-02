Кійосакі назвав обвал ринків «розпродажем» і готується купувати біткоїн, золото та срібло

Американський інвестор і автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі провів паралель між розпродажами в ритейлі та обвалами на ринках активів, пояснюючи різницю у фінансовій поведінці багатих і бідних.

Розпродаж в Walmart

«Коли в Walmart розпродаж, бідні люди поспішають і купують, купують, купують. Але коли на ринку фінансових активів розпродаж тобто крах бідні продають і тікають, тоді як багаті поспішають і купують, купують, купують», — написав він.

За його словами, «ринок золота, срібла та біткоїна щойно обвалився тобто пішов на розпродаж і я чекаю з готівкою в руках, щоб почати купувати більше золота, срібла та біткоїна на розпродажі».

Поради Кійосакі

Відомий інвестор та автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі неодноразово опинявся в центрі уваги через зміну своєї риторики.

Ще 11 місяців тому він заявив про повний вихід з активів у сріблі, щоб перекласти кошти в біткоїн. Однак тепер, коли ціна металу оновила історичний максимум, Кійосакі прогнозує йому шалене зростання.

Золото стало більш волатильним активом, ніж біткоїн

Традиційне уявлення про фінансові «тихі гавані» зазнало краху: золото стало більш нестабільним активом, ніж перша криптовалюта світу. Стрімке ралі дорогоцінного металу змінилося не менш різкими ціновими гойдалками, які за своєю амплітудою нагадують найтурбулентніші моменти останніх двох десятиліть.

У понеділок BTC впав до 10-місячного мінімуму. Падіння від жовтневого піку становить понад 40%.