Американський інвестор і автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі провів паралель між розпродажами в ритейлі та обвалами на ринках активів, пояснюючи різницю у фінансовій поведінці багатих і бідних.
Кійосакі назвав обвал ринків «розпродажем» і готується купувати біткоїн, золото та срібло
Розпродаж в Walmart
«Коли в Walmart розпродаж, бідні люди поспішають і купують, купують, купують. Але коли на ринку фінансових активів розпродаж тобто крах бідні продають і тікають, тоді як багаті поспішають і купують, купують, купують», — написав він.
За його словами, «ринок золота, срібла та біткоїна щойно обвалився тобто пішов на розпродаж і я чекаю з готівкою в руках, щоб почати купувати більше золота, срібла та біткоїна на розпродажі».
Поради Кійосакі
Відомий інвестор та автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі неодноразово опинявся в центрі уваги через зміну своєї риторики.
Ще 11 місяців тому він заявив про повний вихід з активів у сріблі, щоб перекласти кошти в біткоїн. Однак тепер, коли ціна металу оновила історичний максимум, Кійосакі прогнозує йому шалене зростання.
Золото стало більш волатильним активом, ніж біткоїн
Традиційне уявлення про фінансові «тихі гавані» зазнало краху: золото стало більш нестабільним активом, ніж перша криптовалюта світу. Стрімке ралі дорогоцінного металу змінилося не менш різкими ціновими гойдалками, які за своєю амплітудою нагадують найтурбулентніші моменти останніх двох десятиліть.
У понеділок BTC впав до 10-місячного мінімуму. Падіння від жовтневого піку становить понад 40%.
Інвестиційний трамплін
