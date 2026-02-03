Головні фінансові новини за вівторок, 3 лютого.
Головне за вівторок: держборг зріс, SpaceX поглинає xAI
Держборг України за рік зріс майже на 30% і перевищив 9 трлн грн
Станом на 31 грудня 2025 року загальна сума державного та гарантованого державою боргу України становила 9 042,7 млрд грн ($213,3 млрд), що на 29,5% (28,4% в доларовому еквіваленті) більше, ніж на кінець 2024 року.
SpaceX поглинає xAI: Ілон Маск об'єднує свої компанії
Ілон Маск завершує злиття аерокосмічної компанії SpaceX та стартапу зі штучного інтелекту xAI. Нова структура має стати однією з найдорожчих приватних компаній у світі, а ключовим проєктом буде винесення потужних серверів для обробки даних на орбіту Землі.
Індія готова відмовитися від російської нафти — Трамп
Індія більше не буде купувати російську нафту, це дозволить закінчити війну в Україні. Таку заяву американський президент Дональд Трамп зробив у своїй соцмережі Truth Social. За його словами, тепер всі угоди будуть з США чи Венесуелою.
Золото та срібло різко пішли вгору після паніки на ринках
Золото у вівторок, 3 лютого, підскочило більш ніж на 5% і наблизилося до найсильнішого денного зростання з листопада 2008 року. Срібло також різко зросло: дорогоцінні метали почали відновлюватися після найглибшого дводенного падіння за кілька десятиліть.
Польський Bank Gospodarstwa Krajowego може офіційно отримати право на діяльність в Україні
2 лютого у Верховній Раді було зареєстровано новий законопроєкт №0363 про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Польща щодо діяльності Bank Gospodarstwa Krajowego в Україні. Ратифікація Угоди відкриє правові підстави для повноцінної роботи польського державного банку розвитку на території України. Йдеться про надання фінансової та технічної допомоги для реалізації проєктів з відновлення та розвитку держави.
