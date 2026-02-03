Головне за вівторок: держборг зріс, SpaceX поглинає xAI

Індія більше не буде купувати російську нафту, це дозволить закінчити війну в Україні. Таку заяву американський президент Дональд Трамп зробив у своїй соцмережі Truth Social. За його словами, тепер всі угоди будуть з США чи Венесуелою.

Золото та срібло різко пішли вгору після паніки на ринках

Золото у вівторок, 3 лютого, підскочило більш ніж на 5% і наблизилося до найсильнішого денного зростання з листопада 2008 року. Срібло також різко зросло: дорогоцінні метали почали відновлюватися після найглибшого дводенного падіння за кілька десятиліть.

Польський Bank Gospodarstwa Krajowego може офіційно отримати право на діяльність в Україні