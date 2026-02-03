Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
3 лютого 2026, 20:00

Головне за вівторок: держборг зріс, SpaceX поглинає xAI

Головні фінансові новини за вівторок, 3 лютого.

Головні фінансові новини за вівторок, 3 лютого.

Держборг України за рік зріс майже на 30% і перевищив 9 трлн грн

Станом на 31 грудня 2025 року загальна сума державного та гарантованого державою боргу України становила 9 042,7 млрд грн ($213,3 млрд), що на 29,5% (28,4% в доларовому еквіваленті) більше, ніж на кінець 2024 року.

SpaceX поглинає xAI: Ілон Маск об'єднує свої компанії

Ілон Маск завершує злиття аерокосмічної компанії SpaceX та стартапу зі штучного інтелекту xAI. Нова структура має стати однією з найдорожчих приватних компаній у світі, а ключовим проєктом буде винесення потужних серверів для обробки даних на орбіту Землі.

Індія готова відмовитися від російської нафти — Трамп

Індія більше не буде купувати російську нафту, це дозволить закінчити війну в Україні. Таку заяву американський президент Дональд Трамп зробив у своїй соцмережі Truth Social. За його словами, тепер всі угоди будуть з США чи Венесуелою.

Золото та срібло різко пішли вгору після паніки на ринках

Золото у вівторок, 3 лютого, підскочило більш ніж на 5% і наблизилося до найсильнішого денного зростання з листопада 2008 року. Срібло також різко зросло: дорогоцінні метали почали відновлюватися після найглибшого дводенного падіння за кілька десятиліть.

Польський Bank Gospodarstwa Krajowego може офіційно отримати право на діяльність в Україні

2 лютого у Верховній Раді було зареєстровано новий законопроєкт №0363 про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Польща щодо діяльності Bank Gospodarstwa Krajowego в Україні. Ратифікація Угоди відкриє правові підстави для повноцінної роботи польського державного банку розвитку на території України. Йдеться про надання фінансової та технічної допомоги для реалізації проєктів з відновлення та розвитку держави.

