3 лютого 2026, 10:55

SpaceX поглинає xAI: Ілон Маск об'єднує свої компанії

Ілон Маск завершує злиття аерокосмічної компанії SpaceX та стартапу зі штучного інтелекту xAI. Нова структура має стати однією з найдорожчих приватних компаній у світі, а ключовим проєктом буде винесення потужних серверів для обробки даних на орбіту Землі. Про це повідомляється на сайті SpaceX.

Ілон Маск завершує злиття аерокосмічної компанії SpaceX та стартапу зі штучного інтелекту xAI.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Вартість та фінансова логіка об'єднання

Загальна вартість об'єднаної структури сягне приблизно $1 трлн. SpaceX оцінюється у $800 млрд, xAI — у $200 млрд.

Головна причина злиття — фінансова стабільність для xAI. Розробка передових моделей штучного інтелекту коштує компанії близько $1 млрд щомісяця. Такі витрати створюють ризик швидкого вичерпання коштів. Об'єднання з прибутковою SpaceX забезпечить постійне фінансування для енергоємних проєктів.

Операційне керівництво новою корпорацією здійснюватимуть Гвінн Шотвелл, президентка SpaceX, та Ентоні Армстронг, фінансовий директор xAI і компанії X.

Серверні станції на орбіті замість земних дата-центрів

Технологічною метою злиття є розгортання обчислювальних потужностей у космосі. Традиційні дата-центри на Землі споживають величезні обсяги електроенергії та потребують складних систем охолодження.

Орбітальні сервери вирішують обидві проблеми:

  • Енергопостачання: сонячні панелі працюють практично цілодобово без впливу погодних умов чи зміни дня і ночі.
  • Охолодження: вакуум космосу дозволяє ефективно регулювати температуру без додаткової інфраструктури.

У п'ятницю SpaceX подала заявку на дозвіл запустити до одного мільйона супутників. Це свідчить про початок практичної реалізації амбітного плану.

Starship як основний інструмент доставки

Для виведення обладнання на орбіту використовуватиметься ракета Starship. Компанія планує досягти небаченого темпу запусків:

  • Один запуск Starship щогодини
  • До 200 тонн корисного навантаження за один політ
  • Додавання 100 гігават обчислювальної потужності щороку

Вже цього року на орбіту планують вивести супутники Starlink V3. Їхня пропускна здатність у 20 разів перевищує поточні моделі. Це дозволить обробляти дані безпосередньо в супутниковій мережі, суттєво зменшуючи затримку сигналу.

Від орбіти до Місяця

Маск прогнозує, що через 2−3 роки космос стане найдешевшим місцем для тренування моделей штучного інтелекту.

У довгостроковій перспективі технології Starship дозволять створити бази на Місяці. Використовуючи місцеві ресурси та електромагнітні катапульти, людство зможе виводити у глибокий космос до 1000 терават обчислювальних потужностей щороку.

Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
