Індія готова відмовитися від російської нафти — Трамп

Індія більше не буде купувати російську нафту, це дозволить закінчити війну в Україні. Таку заяву американський президент Дональд Трамп зробив у своїй соцмережі Truth Social . За його словами, тепер всі угоди будуть з США чи Венесуелою.

Що каже Трамп

Трамп заявив, що 2 лютого, провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді. За його словами, індійський премʼєр погодився припинити купувати російську нафту.

Він назвав Моді одним із «найкращих друзів» та впливовим лідером своєї країни. За його словами, Моді погодився зупинити закупівлі російської нафти та збільшити постачання нафти зі США і, можливо, Венесуели.

«Це допоможе закінчити війну в Україні, яка відбувається прямо зараз і в якій щотижня гинуть тисячі людей», — написав Трамп.

Зменшення мита

Вашингтон також погодився з негайним вступом в силу торговельної угоди з Індією. Він розповів, що вона передбачає, що США будуть стягувати знижене взаємне мито, зменшивши його з 25% до 18%.

Читайте також: США запровадили 50% мита на індійські товари через закупівлі російської нафти

Раніше, Трамп ввів 50% мито на індійські товари у відповідь на продовження закупівель російської нафти. Такий крок став різким відходом від традиційної стратегії Вашингтона, яка була спрямована на посилення партнерства з Індією як противаги Китаю.

Передісторія

На тлі зростання напруженості у відносинах зі США, Індія поглиблює зв'язки з іншими членами блоку БРІКС. Зокрема, Індія та росія пообіцяли збільшити свій річний товарообіг на 50% протягом наступних п'яти років, а Індія зараз відповідає за близько 37% російського експорту нафти.