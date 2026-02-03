Золото та срібло різко пішли вгору після паніки на ринках

Золото у вівторок, 3 лютого, підскочило більш ніж на 5% і наблизилося до найсильнішого денного зростання з листопада 2008 року. Срібло також різко зросло: дорогоцінні метали почали відновлюватися після найглибшого дводенного падіння за кілька десятиліть, зазначає Reuters.

Золото відіграється

Золото дорожчало на торгах 3 лютого майже на 6% — до $4941 за унцію. На день раніше, 2 лютого, ціна на метал опускалася до $4403,24 — через дві сесії після того, як досягла історичного піку $5594,82.

Срібло тим часом дорожчало 3 лютого на 10% — до $87,40 за унцію, після того, як у п'ятницю, 30 січня, пережило найбільше одноденне падіння в історії, обвалившись більш ніж на 30%. У понеділок, 2 лютого, метал втратив ще 11%.

Що кажуть аналітики

«Можна обґрунтовано сказати, що поточні рівні знаходяться десь поряд зі справедливою вартістю, якщо враховувати, що ринок протягом декількох тижнів поводився досить ірраціонально», — зазначив старший ринковий аналітик Capital.com Кайл Родда. За його словами, нинішні котирування повертають золото та срібло до рівнів початку другої половини січня.

«Ринки сприйняли кандидатуру Уорша, запропоновану Дональдом Трампом, як відносно надійну, що підтримало долар і стало своєрідною голкою, яка проколола міхур на ринку дорогоцінних металів», — зазначив Родда.

Різке падіння цін на срібло більш ніж на 30% за один день — уперше з 2022 року — формально перевело метал у зону «ведмежого» ринку, проте низка аналітиків не вважає це ознакою довгострокового розвороту тренду, пише MarketWatch.

Традиційні критерії відсоткового зниження не завжди відображають реальну ринкову ситуацію, вважає віце-президент та старший стратег із металів Zaner Metals Пітер Грант. Він додав, що «не до кінця переконаний, що срібло справді знаходиться в зоні „ведмежого“ ринку» — навіть якщо формально це так.

Інші стратеги також вказують на те, що за останні 12 місяців ціни на срібло більш ніж подвоїлися, що говорить на користь того, що дорогоцінний метал може не затриматись у стані «ведмежого» ринку надовго, зазначає MarketWatch.

При цьому і золото, і срібло до обвалу 30 січня були суттєво перекуплені, тому, на думку Гранта, говорити про цінові мінімуми, що сформувалися, поки зарано. Можлива консолідація котирувань дала б ринку час переосмислити ситуацію, додав він. За словами Гранта, базові тренди, як і раніше, залишаються «бичачими» для дорогоцінних металів, особливо на тлі «треду дедоларизації, що стійко сформувався». «Якщо центральні банки прискорять покупки [дорогометалів] на цій просідці, це багато нам скаже», — заявив Грант.

З тим, що формальне влучення срібла в зону «ведмежого» ринку не відображає реальної картини, згоден і ринковий стратег RJO Futures Джон Карузо. За його словами, метал за останні 12 місяців виріс на надзвичайно високу величину у відсотковому вираженні (понад 170%) і, як і раніше, торгується більш ніж удвічі вище за рівні річної давності.

Подальшого зростання аналітики чекають і від золота. Напередодні в JPMorgan заявили, що очікують зростання вартості дорогоцінного металу до кінця 2026-го до $6300 за унцію. Ця оцінка передбачає зростання поточних рівнів на 28%. Свій таргет по золоту також не стали змінювати в Deutsche Bank, його аналітики чекають на золото по $6000 за унцію.

Нагадаємо

30 січня золото продемонструвало найбільше внутрішньоденне падіння з початку 1980-х років, втративши 12%.

Срібло цього ж дня подешевшало на 31%. 2 лютого обидва дорогоцінні метали втратили ще 7% і 11% відповідно.