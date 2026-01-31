Multi від Мінфін
31 січня 2026, 16:05

Трамп подав до суду на податкову та Мінфін: вимагає $10 млрд за злив декларацій

Президент США Дональд Трамп подав позов проти Служби внутрішніх доходів (IRS) та Міністерства фінансів США, вимагаючи відшкодування у розмірі 10 мільярдів доларів. Причиною став витік його податкових декларацій у ЗМІ у 2019 та 2020 роках. Про це повідомляє Reuters.

Президент США Дональд Трамп подав позов проти Служби внутрішніх доходів (IRS) та Міністерства фінансів США, вимагаючи відшкодування у розмірі 10 мільярдів доларів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Суть претензій: недбалість і шкода репутації

У скарзі, поданій до федерального суду в Маямі, Трамп, його дорослі сини (Дональд-молодший та Ерік) і компанія Trump Organization стверджують, що державні установи не вжили «обов'язкових запобіжних заходів». Це дозволило колишньому підряднику IRS Чарльзу Літтлджону викрасти конфіденційні дані та передати їх виданням, які позивачі називають «лівими медіа» (зокрема The New York Times та ProPublica).

Позивачі заявляють, що публікація цих даних завдала їм «значної та непоправимої шкоди» репутації та фінансовим інтересам. Оскільки витік стався внаслідок умисних дій або грубої недбалості, родина Трампів вимагає не лише компенсації збитків, а й штрафних санкцій.

Парадокс позову

Цей судовий процес ставить Трампа в унікальну і дещо парадоксальну ситуацію: чинний президент судиться з урядовими агентствами, які входять до складу виконавчої гілки влади, яку він сам і очолює. IRS є частиною Міністерства фінансів, керівників яких призначає президент.

Хто винен у зливі

Винуватець витоку вже покараний. У вересні 2023 року прокуратура висунула звинувачення 40-річному Чарльзу Літтлджону, який працював підрядником податкової служби. Слідство встановило, що він викрав податкові дані Трампа та тисяч інших заможних американців, керуючись політичними мотивами. Літтлджон визнав провину і в січні 2024 року був засуджений до п'яти років ув'язнення.

Згідно з позовом, на основі злитих ним даних The New York Times опублікувала щонайменше 8 статей, а ProPublica — понад 50.

Серія мільярдних позовів

Це не єдина гучна судова справа, ініційована Трампом останнім часом. Після перемоги на виборах 2024 року він розпочав масштабну юридичну кампанію:

  • $15 млрд — позов проти The New York Times та видавництва Penguin Random House за статті та книгу, які, на думку Трампа, мали на меті підірвати його виборчі перспективи.
  • $10 млрд — вимога до The Wall Street Journal через статтю про привітання з днем народження скандальному фінансисту Джеффрі Епштейну.
  • $10 млрд — позов проти BBC через редагування його промови перед штурмом Капітолія 6 січня 2021 року.
  • Позов проти JPMorgan Chase на $5 мільярдів через блокування рахунків.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
neverice
neverice
31 січня 2026, 17:27
#
Читаючи про це в країні, де декларація про податки є обовʼязково публічною не тільки для чиновників, а і для їх родин, відчуваєш якийсь сюр.
Так і бачу заголовки — зам прокурора Хитрий Лис судиться з податковою, яка опублікувала, що на його тещу записано 115 квартир і лексус. Вимагає $1 млрд компенсації.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 січня 2026, 18:02
#
С таким размахом исковых требований Трамп может отсудить у США весь золотой запас.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
