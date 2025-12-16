Трамп подав до суду на ВВС: вимагає $5 млрд за недобросовісний монтаж своєї мови

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

З чим із в'язаний позов

Позов пов'язаний із відредагованою у програмі Panorama промовою Трампа, виголошеної у день штурму його прихильниками Капітолію у січні 2021 року.

Британська мовна корпорація звинувачується у створенні «хибного, наклепницького, оманливого, зневажливого, підбурювального та зловмисного образу президента Трампа» у документальному фільмі програми Panorama. У позові стверджується, що фільм було створено в рамках «нахабної спроби втрутитися у результат виборів і вплинути на них на шкоду президенту Трампу».

«У документальному фільмі Panorama хибно показано, як президент Трамп каже своїм прихильникам: «Ми підемо до Капітолію, і я там з вами. І ми боротимемося. Ми боротимемося з усіх сил, і якщо ви не боротиметеся з усіх сил, у вас більше не буде країни», — йдеться у ньому. Республіканець «ніколи не вимовляв цих слів», наголошується в позові. Там стверджується, що фраза «і ми боротимемося» була вимовлена Трампом майже через 55 хвилин після того, як він сказав: «Я буду з вами».

Як писала The Telegraph, у документальному фільмі «Трамп: другий шанс?», що вийшов минулого року, було змонтовано дві різні частини його виступу, через що склалося враження, ніби республіканець прямо закликає до заворушень у Капітолію.

В оригіналі промови 6 січня він заявив: «Ми підемо до Капітолію і підбадьорюватимемо наших хоробрих сенаторів та конгресменів». А у програмі Panorama слова політика було змонтовано так: «Ми підемо до Капітолію… і я піду з вами. І ми боротимемося. Ми будемо боротися щосили».

Голова Ради Бі-бі-сі Самір Шах вибачився за те, що сталося, пояснивши, що мова була відредагована, щоб «донести послання президента Трампа, щоб аудиторія Panorama могла краще зрозуміти, як воно було сприйняте прихильниками президента Трампа і що відбувалося на той момент».

На тлі скандалу генеральний директор британської мовної корпорації Тім Дейві та голова ВВС News (основного операційного підрозділу Бі-бі-сі, який відповідає за збір та виробництво новинних матеріалів та програм про поточні події) Дебора Тернес пішли у відставку.