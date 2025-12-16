Трамп подав до суду на ВВС: вимагає $5 млрд за недобросовісний монтаж своєї мови

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 грудня 2025, 9:49

Трамп подав до суду на ВВС: вимагає $5 млрд за недобросовісний монтаж своєї мови

Президент США Дональд Трамп подав до суду на Бі-бі-сі, звинувативши британську мовну корпорацію у наклепі, повідомляє CNBC. Він хоче відсудити $5 млрд.

Президент США Дональд Трамп подав до суду на Бі-бі-сі, звинувативши британську мовну корпорацію у наклепі, повідомляє CNBC.
Фото: Президент США Дональд Трамп

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

З чим із в'язаний позов

Позов пов'язаний із відредагованою у програмі Panorama промовою Трампа, виголошеної у день штурму його прихильниками Капітолію у січні 2021 року.

Британська мовна корпорація звинувачується у створенні «хибного, наклепницького, оманливого, зневажливого, підбурювального та зловмисного образу президента Трампа» у документальному фільмі програми Panorama. У позові стверджується, що фільм було створено в рамках «нахабної спроби втрутитися у результат виборів і вплинути на них на шкоду президенту Трампу».

«У документальному фільмі Panorama хибно показано, як президент Трамп каже своїм прихильникам: «Ми підемо до Капітолію, і я там з вами. І ми боротимемося. Ми боротимемося з усіх сил, і якщо ви не боротиметеся з усіх сил, у вас більше не буде країни», — йдеться у ньому. Республіканець «ніколи не вимовляв цих слів», наголошується в позові. Там стверджується, що фраза «і ми боротимемося» була вимовлена Трампом майже через 55 хвилин після того, як він сказав: «Я буду з вами».

Як писала The Telegraph, у документальному фільмі «Трамп: другий шанс?», що вийшов минулого року, було змонтовано дві різні частини його виступу, через що склалося враження, ніби республіканець прямо закликає до заворушень у Капітолію.

В оригіналі промови 6 січня він заявив: «Ми підемо до Капітолію і підбадьорюватимемо наших хоробрих сенаторів та конгресменів». А у програмі Panorama слова політика було змонтовано так: «Ми підемо до Капітолію… і я піду з вами. І ми боротимемося. Ми будемо боротися щосили».

Голова Ради Бі-бі-сі Самір Шах вибачився за те, що сталося, пояснивши, що мова була відредагована, щоб «донести послання президента Трампа, щоб аудиторія Panorama могла краще зрозуміти, як воно було сприйняте прихильниками президента Трампа і що відбувалося на той момент».

На тлі скандалу генеральний директор британської мовної корпорації Тім Дейві та голова ВВС News (основного операційного підрозділу Бі-бі-сі, який відповідає за збір та виробництво новинних матеріалів та програм про поточні події) Дебора Тернес пішли у відставку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами