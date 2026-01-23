Multi від Мінфін
23 січня 2026, 10:03

Трамп подав позов проти JPMorgan Chase на $5 мільярдів через блокування рахунків

Президент Дональд Трамп подав масштабний судовий позов проти найбільшого банку США JPMorgan Chase та його генерального директора Джеймі Даймона. Трамп звинувачує фінансову установу в «дебанкінгу» (закритті рахунків) з політичних мотивів та вимагає відшкодування у розмірі $5 млрд. Про це повідомляє Fox Business.

Трамп подав позов проти JPMorgan Chase на $5 мільярдів через блокування рахунків
Фото: Дональд Трамп

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Позов було подано у четвер, 22 січня, до суду штату Флорида в Маямі від імені Трампа та кількох його компаній у сфері готельного бізнесу.

Суть звинувачень

Адвокат Трампа Алехандро Бріто стверджує, що JPMorgan Chase порушив власний кодекс етики, закривши рахунки клієнта, з яким співпрацював десятиліттями. 19 лютого 2021 року банк без попередження повідомив Трампа про закриття численних рахунків, через які проходили сотні мільйонів доларів.

У позові зазначається, що рішення було продиктоване так званими «woke"-переконаннями банку — прогресивно-ліберальною ідеологією політичної коректності — та прагненням дистанціюватися від консервативних поглядів Трампа після подій 6 січня.

Трамп стверджує, що банк незаконно вніс його ім'я, назви компаній Trump Organization та імена членів родини до «чорного списку», доступного іншим федеральним банкам. Це створило враження, що Трамп нібито порушував банківські правила, що адвокати називають «навмисною та злостивою брехнею».

Читайте також: Голова JPMorgan жорстко розкритикував ідею Трампа обмежити ставки за кредитками

Позиція JPMorgan Chase та Джеймі Даймона

Речниця JPMorgan Chase у коментарі Fox News Digital заявила, що позов не має підстав. Банк стверджує, що закриває рахунки не через політику чи релігію, а через правові та регуляторні ризики.

Джеймі Даймон раніше зазначав, що правила банківського нагляду в США є настільки обтяжливими, що іноді вони фактично примушують банки відмовляти певним клієнтам в обслуговуванні.

«Ми поважаємо право президента судитися з нами, а наше право — захищатися. Саме для цього існують суди», — зазначили в банку.

Системна боротьба з «дебанкінгом»

Цей позов не є поодиноким випадком. Трамп та його команда активно борються з практикою припинення обслуговування консервативних політиків:

  • Позов проти Capital One: У 2025 році Trump Organization подала схожий позов проти Capital One через закриття понад 300 рахунків.
  • Заяви інших банків: Генеральний директор Bank of America Браян Мойніган також стикався з критикою Білого дому щодо аналогічних звинувачень, хоча він заперечує будь-яку дискримінацію.
  • Політичний сигнал: Трамп неодноразово заявляв у соцмережі Truth Social, що банківський сектор був «перетворений на зброю» проти нього після протестів 6 січня.

Команда Трампа наполягає на суді присяжних, вважаючи, що дії JPMorgan Chase є частиною ширшої тенденції примусу громадськості до зміни політичних поглядів через фінансовий тиск.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
