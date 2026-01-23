Австралія виділяє додаткові $6,8 мільйона на підтримку енергосистеми України

Уряд Австралії оголосив про надання додаткового фінансування для відновлення енергетичної інфраструктури України, яка зазнає систематичних атак з боку рф. Про це йдеться у спільній заяві міністерки закордонних справ Пенні Вонг Австралії та міністерки з питань міжнародного розвитку Енн Елі.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі допомоги

Австралія спрямує 10 млн австралійських доларів ($6,8 млн) до Фонду підтримки енергетики України. Ці кошти дозволять:

Проводити терміновий ремонт та заміну пошкодженого обладнання.

Забезпечувати теплом та світлом житлові будинки.

Підтримувати роботу критично важливих об'єктів, зокрема лікарень, під час однієї з найсуворіших зим.

З урахуванням цього внеску, загальна допомога Австралії Фонду енергетики України сягнула $40 млн австралійських доларів ($27,4 млн).

Загальний обсяг підтримки

З початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Австралія надала Україні допомоги на суму понад $1,7 млрд австралійських доларів ($1,2 млрд). Сюди входять військові поставки, гуманітарна допомога, економічна підтримка та енергетичні субсидії.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Данія виділяє додаткові 20 млн євро на підтримку української енергетики.

До цього Британія заявила, що виділяє Україні додаткові 20 мільйонів фунтів стерлінгів (понад $26,8 млн) на відновлення енергетичної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що Україна перейшла у режим «надзвичайної ситуації» в дипломатії, щоб залучити максимум допомоги для енергосистеми на тлі холодної зими та масованих обстрілів.

Минулого тижня Україна вже отримала значну допомогу: