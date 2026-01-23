Multi від Мінфін
23 січня 2026, 9:34

Австралія виділяє додаткові $6,8 мільйона на підтримку енергосистеми України

Уряд Австралії оголосив про надання додаткового фінансування для відновлення енергетичної інфраструктури України, яка зазнає систематичних атак з боку рф. Про це йдеться у спільній заяві міністерки закордонних справ Пенні Вонг Австралії та міністерки з питань міжнародного розвитку Енн Елі.

Австралія виділяє додаткові $6,8 мільйона на підтримку енергосистеми України
Фото: pixabay

Деталі допомоги

Австралія спрямує 10 млн австралійських доларів ($6,8 млн) до Фонду підтримки енергетики України. Ці кошти дозволять:

  • Проводити терміновий ремонт та заміну пошкодженого обладнання.
  • Забезпечувати теплом та світлом житлові будинки.
  • Підтримувати роботу критично важливих об'єктів, зокрема лікарень, під час однієї з найсуворіших зим.

З урахуванням цього внеску, загальна допомога Австралії Фонду енергетики України сягнула $40 млн австралійських доларів ($27,4 млн).

Загальний обсяг підтримки

З початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Австралія надала Україні допомоги на суму понад $1,7 млрд австралійських доларів ($1,2 млрд). Сюди входять військові поставки, гуманітарна допомога, економічна підтримка та енергетичні субсидії.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Данія виділяє додаткові 20 млн євро на підтримку української енергетики.

До цього Британія заявила, що виділяє Україні додаткові 20 мільйонів фунтів стерлінгів (понад $26,8 млн) на відновлення енергетичної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що Україна перейшла у режим «надзвичайної ситуації» в дипломатії, щоб залучити максимум допомоги для енергосистеми на тлі холодної зими та масованих обстрілів.

Минулого тижня Україна вже отримала значну допомогу:

  • Норвегія виділила пакет допомоги на $200 млн, що підуть на закупівлю газу та критичного енергетичного обладнання.
  • Італія розпочала постачання промислових бойлерів високої потужності (від 550 до 3000 кВт) на суму 1,85 млн євро для найбільш постраждалих громад.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
