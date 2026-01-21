Данія виділяє додаткові 20 мільйонів євро на підтримку української енергетики: на що підуть кошти

Посольство Данії в Україні оголосило про надання нового пакета допомоги енергетичному сектору в обсязі 150 млн данських крон (близько 20 млн євро). Це рішення ухвалено у відповідь на посилення російських атак на критичну інфраструктуру, щоб допомогти українцям стабільно пройти зимовий період.

Кошти будуть розподілені за трьома основними напрямками:

80 млн данських крон (10,7 млн євро) спрямують до Фонду підтримки енергетики України. Ці ресурси підуть на централізовану закупівлю необхідного енергетичного обладнання.

30 млн данських крон (4 млн євро) нададуть через офіс UNOPS в Україні для фінансування захисних споруд та обладнання, що має убезпечити енергооб'єкти від ударів.

40 млн данських крон (5,3 млн євро) передадуть партнерам, які здатні максимально оперативно надати екстрену допомогу в кризових ситуаціях.

Технічна допомога: «друге життя» данських електростанцій

Окрім фінансової підтримки, Данія передала Україні вживане обладнання з електростанції Аснес (м. Калундборг). Як наголосили в посольстві, такі компоненти мають стратегічне значення: компоненти старих типів сьогодні складно знайти на ринку, а деякі з них взагалі припинили виробляти. Наявність таких запчастин дозволяє значно швидше відновлювати пошкоджені українські об'єкти.

Європейська стратегія: відмова від російських ресурсів

Минулого тижня міністр з питань клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Аагаард в ефірі українського телебачення підтвердив непохитність підтримки. Крім допомоги у відновленні мереж, він наголосив на важливості повної відмови Європи від російського газу як елемента довгострокової безпеки регіону.

