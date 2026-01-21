Посольство Данії в Україні оголосило про надання нового пакета допомоги енергетичному сектору в обсязі 150 млн данських крон (близько 20 млн євро). Це рішення ухвалено у відповідь на посилення російських атак на критичну інфраструктуру, щоб допомогти українцям стабільно пройти зимовий період.
Данія виділяє додаткові 20 мільйонів євро на підтримку української енергетики: на що підуть кошти
Кошти будуть розподілені за трьома основними напрямками:
- 80 млн данських крон (10,7 млн євро) спрямують до Фонду підтримки енергетики України. Ці ресурси підуть на централізовану закупівлю необхідного енергетичного обладнання.
- 30 млн данських крон (4 млн євро) нададуть через офіс UNOPS в Україні для фінансування захисних споруд та обладнання, що має убезпечити енергооб'єкти від ударів.
- 40 млн данських крон (5,3 млн євро) передадуть партнерам, які здатні максимально оперативно надати екстрену допомогу в кризових ситуаціях.
Технічна допомога: «друге життя» данських електростанцій
Окрім фінансової підтримки, Данія передала Україні вживане обладнання з електростанції Аснес (м. Калундборг). Як наголосили в посольстві, такі компоненти мають стратегічне значення: компоненти старих типів сьогодні складно знайти на ринку, а деякі з них взагалі припинили виробляти. Наявність таких запчастин дозволяє значно швидше відновлювати пошкоджені українські об'єкти.
Європейська стратегія: відмова від російських ресурсів
Минулого тижня міністр з питань клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Аагаард в ефірі українського телебачення підтвердив непохитність підтримки. Крім допомоги у відновленні мереж, він наголосив на важливості повної відмови Європи від російського газу як елемента довгострокової безпеки регіону.
«Мінфін» писав, що Британія виділяє Україні додаткові 20 мільйонів фунтів стерлінгів (понад $26,8 млн) на відновлення енергетичної інфраструктури.
Раніше повідомлялося, що Україна перейшла у режим «надзвичайної ситуації» в дипломатії, щоб залучити максимум допомоги для енергосистеми на тлі холодної зими та масованих обстрілів.
Минулого тижня Україна вже отримала значну допомогу:
- Норвегія виділила пакет допомоги на $200 млн, що підуть на закупівлю газу та критичного енергетичного обладнання.
- Італія розпочала постачання промислових бойлерів високої потужності (від 550 до 3000 кВт) на суму 1,85 млн євро для найбільш постраждалих громад.
