Британія виділяє Україні £20 млн на термінове відновлення енергетики

Сьогодні, 16 січня, Велика Британія та Україна відзначають першу річницю підписання історичного «Партнерства на 100 років». На тлі сильних морозів та запровадженого режиму надзвичайної ситуації, Лондон оголосив про новий пакет екстреної допомоги для української енергосистеми.

Енергетична безпека

Уряд Британії виділяє додаткові 20 мільйонів фунтів стерлінгів (понад $26,8 млн) на відновлення енергетичної інфраструктури. Ці кошти спрямують на:

Терміновий ремонт і відновлення пошкоджених об'єктів генерації.

Захист енергомереж від нових атак.

Забезпечення опаленням лікарень, шкіл та житлових будинків у найхолодніший період зими.

Зазначається що, загальний обсяг британської підтримки енергетичного сектору України від початку повномасштабного вторгнення тепер перевищує £470 млн ($630 млн).

Нагадаємо

Україна перейшла у режим «надзвичайної ситуації» в дипломатії, щоб залучити максимум допомоги для енергосистеми на тлі холодної зими та масованих обстрілів.

Цього тижня Україна вже отримала значну допомогу: