16 січня 2026, 10:02

Британія виділяє Україні £20 млн на термінове відновлення енергетики

Сьогодні, 16 січня, Велика Британія та Україна відзначають першу річницю підписання історичного «Партнерства на 100 років». На тлі сильних морозів та запровадженого режиму надзвичайної ситуації, Лондон оголосив про новий пакет екстреної допомоги для української енергосистеми.

Британія виділяє Україні £20 млн на термінове відновлення енергетики
Фото: pixabay

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Енергетична безпека

Уряд Британії виділяє додаткові 20 мільйонів фунтів стерлінгів (понад $26,8 млн) на відновлення енергетичної інфраструктури. Ці кошти спрямують на:

  • Терміновий ремонт і відновлення пошкоджених об'єктів генерації.
  • Захист енергомереж від нових атак.
  • Забезпечення опаленням лікарень, шкіл та житлових будинків у найхолодніший період зими.

Зазначається що, загальний обсяг британської підтримки енергетичного сектору України від початку повномасштабного вторгнення тепер перевищує £470 млн ($630 млн).

Нагадаємо

Україна перейшла у режим «надзвичайної ситуації» в дипломатії, щоб залучити максимум допомоги для енергосистеми на тлі холодної зими та масованих обстрілів.

Цього тижня Україна вже отримала значну допомогу:

  • Норвегія виділила пакет допомоги на $200 млн, що підуть на закупівлю газу та критичного енергетичного обладнання.
  • Італія розпочала постачання промислових бойлерів високої потужності (від 550 до 3000 кВт) на суму 1,85 млн євро для найбільш постраждалих громад.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 2

+
0
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
16 січня 2026, 10:17
#
Я і міндіч дуже задоволені!
+
0
Я. ..
Я. ..
16 січня 2026, 11:04
#
Супер! Так значить максимум до 25.01.2026 потерпіти і потім всім зроблять світло без графіків чи знову чекати новини про корупцію в енергоатомі, в місцевих обленерго, в депутатів і міністрів котрі на корупційних схемах десь щось вкрали, а потім закріпити все новинами про те, що на 4 році війни ми недостатньо захистили електростанції?
