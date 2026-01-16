Multi від Мінфін
16 січня 2026, 9:03

Енергетичний «Рамштайн» і ППО: Україна мобілізує партнерів проти зимового терору рф

Україна перейшла у режим «надзвичайної ситуації» в дипломатії, щоб залучити максимум допомоги для енергосистеми на тлі холодної зими та масованих обстрілів. Голова МЗС Андрій Сибіга повідомив про низку критично важливих рішень та анонсував нові кроки партнерів.

Енергетичний «Рамштайн» і ППО: Україна мобілізує партнерів проти зимового терору рф
Фото: pixabay

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Головні напрямки підтримки: газ, обладнання та ППО

Цього тижня Україна вже отримала значне підкріплення, і робота триває у форматі 24/7:

  • Норвегія виділила пакет допомоги на $200 млн, що підуть на закупівлю газу та критичного енергетичного обладнання.
  • Італія розпочала постачання промислових бойлерів високої потужності (від 550 до 3000 кВт) на суму 1,85 млн євро для найбільш постраждалих громад.

Сибіга також анонсував нові оголошення щодо постачання систем ППО. Міністр підкреслив: «Найкраща допомога енергосистемі — це кожна ракета, що не долетіла до цілі».

Енергетичний «Рамштайн»

Україна скликає енергетичний «Рамштайн». Мета зустрічі — отримати від союзників не лише загальні обіцянки, а конкретні зобов’язання щодо фінансових внесків та передачі обладнання.

Також МЗС активно працює через:

  • Фонд підтримки енергетики України (спільно з Європейським енергетичним співтовариством).
  • Механізм цивільного захисту ЄС та Енергетичну хартію.
  • Адресну допомогу: усі посольства отримали завдання мобілізувати донорів для підтримки конкретних регіонів, що найбільше потерпають від обстрілів.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 2

+
0
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
16 січня 2026, 9:53
#
Через місяць буде «посівний рамштайн»!

європейчики, трясіть гаманці - міндічі і цукєрмани зголодніли!
+
+6
Я. ..
Я. ..
16 січня 2026, 11:08
#
Заколібали вони вже, треба не могілізовувати всіх і вся (звісно окрім них самих і обраних), а закінчувати це, бо все одно доведеться всім домовлятися, а як не можуть домовитися, то сенс владі України чинити терор над власним народом? Ладно кацапи срані не приховують своєї ненависті, а влада України виходить не випускає людей (а жінка з дітьми без чоловіка ну не буде їхати невідомо куди за кордон, це одиничні випадки), і типу сидіть мерзніть, без світла, тепла, без інету, але платити будете як завжди за все, а потім ми вам ще тарифи піднімемо, самі цей концтабір не можуть захистити, оно в столиці крупні мережі магазинів зачинили на невизначений час, але ви сидіть поки пан красти буде, реально як концтабір, вже буквально Північна Корея, тьфу
Новини по темі
Всі новини
