Енергетичний «Рамштайн» і ППО: Україна мобілізує партнерів проти зимового терору рф

Україна перейшла у режим «надзвичайної ситуації» в дипломатії, щоб залучити максимум допомоги для енергосистеми на тлі холодної зими та масованих обстрілів. Голова МЗС Андрій Сибіга повідомив про низку критично важливих рішень та анонсував нові кроки партнерів.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Головні напрямки підтримки: газ, обладнання та ППО

Цього тижня Україна вже отримала значне підкріплення, і робота триває у форматі 24/7:

Норвегія виділила пакет допомоги на $200 млн, що підуть на закупівлю газу та критичного енергетичного обладнання.

Італія розпочала постачання промислових бойлерів високої потужності (від 550 до 3000 кВт) на суму 1,85 млн євро для найбільш постраждалих громад.

Сибіга також анонсував нові оголошення щодо постачання систем ППО. Міністр підкреслив: «Найкраща допомога енергосистемі — це кожна ракета, що не долетіла до цілі».

Енергетичний «Рамштайн»

Україна скликає енергетичний «Рамштайн». Мета зустрічі — отримати від союзників не лише загальні обіцянки, а конкретні зобов’язання щодо фінансових внесків та передачі обладнання.

Також МЗС активно працює через: