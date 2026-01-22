Головне за четвер: Євро витісняє долар, фінмон ФОП та зона вільної торгівлі без тарифів зі США

Євро знову витісняє долар у світі: до чого готуватися власникам валютних скарбничок в Україні

Геополітика знову спровокувала ралі за парою євро/долар. Євровалюта активно витісняє валюту янки на міжнародних ринках. Чому це відбувається, як позначиться на українському валютному ринку та стратегії Нацбанку, розповімо докладніше.

Трамп запропонував Україні зону вільної торгівлі без тарифів

Україна після завершення війни може отримати зону вільної торгівлі без тарифів зі Сполученими Штатами, що суттєво сприятиме відновленню країни. Про це заявив спецпредставник США Стів Віткофф у своєму виступі в Давосі.

Статус українців у ЄС після 2027 зміниться: що очікує на біженців

Мільйони українців, які після початку повномасштабної війни виїхали до країн Європейського Союзу, нині проживають там на підставі тимчасового захисту. Однак цей механізм має чіткі часові межі. Уже зараз у ЄС офіційно заявляють: продовження тимчасового захисту до 4 березня 2027 року є фінальним. Це означає, що після цієї дати правовий статус українців у Європі зміниться, і до цього варто готуватися завчасно.

НБУ рекомендував банкам посилити фінмон ФОП для виявлення оптимізацій великих компаній

Банки не мають формалізовано підходити до виявлення ознак компаній-оболонок та повинні вживати дієвих заходів для запобігання використанню своїх послуг з протиправною метою. Таку рекомендацію Національний банк надав банкам та банківським асоціаціям у листі.

Золото або срібло: який варіант найкраще підходить для інвестицій на 1 рік

У світі інвестицій існує чимало, на перший погляд, подібних активів, які насправді суттєво відрізняються і мають різну динаміку ціни. «Мінфін» вирішив порівняти такі пари та запитати думку наших читачів щодо того, який із них вони вибрали б для власних інвестицій. Розпочати ми вирішили із дорогоцінних металів — золота і срібла. Обидва минулого року продемонстрували позитивну динаміку, але з різних причин.