Золото або срібло: який варіант найкраще підходить для інвестицій на 1 рік

У світі інвестицій існує чимало, на перший погляд, подібних активів, які насправді суттєво відрізняються і мають різну динаміку ціни. «Мінфін» вирішив порівняти такі пари та запитати думку наших читачів щодо того, який із них вони вибрали б для власних інвестицій. Розпочати ми вирішили із дорогоцінних металів — золота і срібла. Обидва минулого року продемонстрували позитивну динаміку, але з різних причин.

Золото

За підсумками минулого року, золото стало одним із лідерів зростання серед всіх інвестиційних активів, додавши 63%. На початку цього року ралі продовжувалося — з початку січня дорогоцінний метал вже додав 10,5%, стрімко оновлюючи історичні максимуми. На момент написання статті ціна золота становила $4 827 за тройську унцію.

Основна причина подорожчання металу — зростання його популярності як інвестиційного активу, порівнюючи з 2024 роком. Тоді майже 44% всього придбаного золота у світі спрямовувалося на виготовлення ювелірних виробів, ще близько 26% — у приватні інвестиції, 23,5% - купували центральні банки, а 7% - використовувалося в промисловості.

Хоча даних щодо придбання золота у 4 кв. минулого року ще немає, але, за підсумками 3 кв., розклад цілей для придбання металу суттєво змінився. Тепер золото купується переважно для приватних інвестицій — майже 43%. Закупи ювелірів змістилися на другу позицію — 33%. Знизилась і частка центробанків на ринку — до 17,5%. А закупівля для різних виробництв, як і раніше, залишається незначною — близько 6,5%.

Таким чином, скуповувати дорогоцінний метал поспішили приватні інвестори. З одного боку, через низку об'єктивних чинників — глобальна торгівельна, фінансова та безпекова нестабільність у світі, конфлікти ФРС та Білого дому, ослаблення долара.

Водночас, подібно до криптовалют, золото почало дорожчати, «тому що дорожчає». Приватні інвестори спостерігаючи за його ралі почали виходити на цей ринок. І чим більше зростала його вартість, тим активніше інвестори несли свої гроші.

На думку переважної більшості світових аналітиків, золото продовжить дорожчати і впродовж цього року. Є поодинокі голоси тих, хто чекає на продовження стрімкого ралі. Наприклад, у Jefferies Group очікують ціни металу на кінець року $6 600 за тройську унцію (+52%, порівнюючи з початком січня), а в Yardeni — $6 000 (+38%).

Частіше ж експерти говорять про стійке, але не карколомне зростання. JPMorgan ставить мету $5 055 (+16,5%), Bank of America — $5 000 (+15,2%), Goldman Sachs — $4 900 (+12,5%).

«Хоча зростання цін на золото не було і не буде лінійним, ми вважаємо, що тенденції, що сприяють цьому, не вичерпані. Довгострокова тенденція до диверсифікації офіційних резервів та інвесторів у золото має продовження», — пояснюють свій прогноз у JP Morgan.

Експерти очікують, що країни Азії (насамперед Китай) продовжать нарощувати резерви в золоті, зменшуючи свою залежність від американської валюти. В той самий час на фоні геополітичного хаосу, в інших регіонах теж більшу увагу звертають на золото. Так, центробанк Польщі затвердив план із придбання до 150 тонн золота, таким чином свої загальні запаси металу він планує довести до 700 тонн.

Водночас деякі аналітики припускають розворот ціни, нагадуючи, що метал вже поводився непередбачувано. «Як людина, яка займається питаннями золота близько 40 років, я пам'ятаю, як чув ті самі аргументи у 1980 році. Інфляція була високою. Долар падав. Коли ціна золота досягла $850 за унцію, розмови йшли про те, що наступною буде $1 000. Але ціна впала, і впала дуже сильно. До 1985 року ціна на золото впала на понад 60% - до $350 доларів, і знову не досягла $850 доларів до квітня 2008 року», — відзначає старший редактор TheStreet Чарлі Блейн.

Проти ціни на золото може зіграти те, що його вже почали менше купувати ювеліри — для них воно задороге. Якщо ж приватні інвестори почнуть активно фіксувати прибуток, нинішня вершина може перетворитись на тривале плато. Або ж початок падіння.

Срібло

Інший благородний метал продемонстрував минулого року ще кращі результати. За минулий рік він подорожчав на приголомшливі 147%, а з початку січня додав ще понад 20%. Зараз ціна становить майже $93 за тройську унцію.

Хоча обидва метали вважаються інвестиційними і впродовж тисячоліть використовувались для виготовлення грошей, зараз ключові покупці на них суттєво відрізняються. Так само, як і причини подорожчання.

На інвестиції припадає орієнтовно 18−20% світового попиту на срібло. Приблизно стільки ж йде у ювелірну галузь. Декілька відсотків — це срібний посуд. А ось основний споживач металу — це промисловість. Саме вона насамперед диктує ціни і її зростаючий попит призвів до нинішнього буму.

Ключовий рушій тут — сонячна енергетика. Виробники панелей спожили понад 25% світового постачання срібла у 2024 році, а минулого року, за попередніми даними, їх попит ще зріс. За оцінками Інституту срібла, до 2050 року сукупний попит сектору сонячної енергії може сягнути 85−98% від видобутку срібла.

Необхідний цей метал і виробникам електромобілів. Він використовується у датчиках, високовольтній проводці, системах управління живленням. Закупівлі срібла автомобільними компаніями минулого року зросли на 20%.

Нова причина попиту на срібло — розвиток інфраструктури штучного інтелекту. Тут воно потрібне для високоефективних електричних компонентів, систем терморегулювання тощо.

На цьому фоні знижується видобуток срібла. Якщо у 2010 році глобальні запаси срібла становили 1,07 млрд унцій, то зараз — 1,03 млрд, що нижче потреб у металі. Декілька великих рудників зараз знаходяться на межі припинення діяльності, а нові проєкти не відкриваються.

Свою роль відіграє і психологічний чинник — через подорожчання срібла його активніше почали купувати приватні інвестори, ще суттєвіше розганяючи ціну. Після двох років відтоку, у 2025 році зросли грошові надходження до срібних ETF, а особливо агресивно роздрібні інвестори почали виходити на ринок після того, як метал подорожчав до $50 за тройську унцію.

Експерти переважно сходяться, що ціна срібла, якій залишилось небагато до позначки в $100, впродовж цього року перетне цю межу. Та низка фахівців встановлюють для нього значно вищу планку. На думку експерта з дорогоцінних металів у GoldSilver Майка Мелоні, за рік метал коштуватиме щонайменше $200 за унцію, а може сягнути навіть $1 тис.

Зі свого боку, макроекономічний стратег Том Бредшоу припускає, що цього року ми побачимо корекцію срібла на 40−45%, але вона буде короткостроковою і передуватиме новому злету до $375 на 2028 рік. «Ми знаходимося на самому початку цього бичачого ринку», — наголошує він.

Як бачите, підстави для подорожчання золота та срібла минулого року були різними. Перший метал дорожчав через інвестиційні тенденції, другий — промислові. Вибирайте, який чинник буде вагомішим цього року, і який із активів ви вибрали б для власних інвестицій.