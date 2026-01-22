Multi від Мінфін
22 січня 2026, 16:41

Статус українців у ЄС після 2027 зміниться: що очікує на біженців

Мільйони українців, які після початку повномасштабної війни виїхали до країн Європейського Союзу, нині проживають там на підставі тимчасового захисту. Однак цей механізм має чіткі часові межі. Уже зараз у ЄС офіційно заявляють: продовження тимчасового захисту до 4 березня 2027 року є фінальним. Це означає, що після цієї дати правовий статус українців у Європі зміниться, і до цього варто готуватися завчасно. Про це пише Visit Ukraine.today.

Мільйони українців, які після початку повномасштабної війни виїхали до країн Європейського Союзу, нині проживають там на підставі тимчасового захисту.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Тимчасовий захист у ЄС: що діє зараз

Механізм тимчасового захисту дозволив українцям легально перебувати в країнах ЄС, отримати доступ до ринку праці, освіти, медицини та соціальної підтримки без проходження складних міграційних процедур. Саме завдяки цьому статусу мільйони людей змогли швидко адаптуватися до життя за кордоном.

Станом на сьогодні під тимчасовим захистом у країнах Євросоюзу перебуває близько 4,3 мільйона українців, майже 30% з них — діти. Найбільші українські громади сформувалися в Німеччині, Польщі, Чехії та Іспанії. Водночас загальна кількість українців у ЄС продовжує зростати, але між країнами спостерігається перерозподіл — у частині держав їх стає менше.

Що зміниться після 4 березня 2027 року

Європейські інституції вже чітко дали зрозуміти: після 2027 року механізм тимчасового захисту для українців припинить дію. Це означає, що автоматичне право на проживання зникне, а кожному доведеться ухвалювати індивідуальне рішення щодо подальшого перебування в ЄС.

Після завершення дії тимчасового захисту українці матимуть два основні варіанти:

  • оформити національний дозвіл на проживання в країні, де вони фактично мешкають;
  • добровільно повернутися в Україну.

Жодного універсального рішення для всіх не існуватиме — умови легалізації залежатимуть від законодавства конкретної країни, підстав перебування, рівня інтеграції та особистих обставин.

Національні дозволи на проживання: що варто врахувати

Оформлення національного дозволу на проживання — це повноцінна міграційна процедура. Вона може передбачати працевлаштування, навчання, возз'єднання сім'ї, відкриття бізнесу або інші законні підстави для довгострокового перебування.

У різних країнах ЄС вимоги відрізняються: десь ключовим є стабільний дохід і контракт з роботодавцем, десь — підтвердження житла, знання мови чи інтеграційні курси. Важливо розуміти, що після 2027 року перехід із тимчасового захисту на національний статус, ймовірніше за все, не буде автоматичним — до цього потрібно готуватися заздалегідь.

Читайте також: ЄС офіційно продовжив тимчасовий захист для українців до 2027 року

Чому підготовку варто починати вже зараз

Попри те, що до 2027 року ще є час, відкладати підготовку — ризиковано. Зміна статусу торкнеться мільйонів людей одночасно, а це означає навантаження на міграційні служби та можливі затримки з розглядом документів.

Завчасна підготовка дозволяє:

  • оцінити свої шанси на легалізацію в конкретній країні;
  • зрозуміти, які документи потрібно зібрати;
  • за потреби змінити підставу перебування (наприклад, з тимчасового захисту на робочу або навчальну);
  • уникнути ситуації нелегального перебування після завершення дії статусу.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
lider2000
lider2000
22 січня 2026, 17:27
#
Опа па, халявщики на виход.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають efess, Exba и 18 незареєстрованих відвідувачів.
