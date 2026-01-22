Multi від Мінфін
22 січня 2026, 10:38

Трамп запропонував Україні зону вільної торгівлі без тарифів

Україна після завершення війни може отримати зону вільної торгівлі без тарифів зі Сполученими Штатами, що суттєво сприятиме відновленню країни. Про це заявив спецпредставник США Стів Віткофф у своєму виступі в Давосі.

Україна після завершення війни може отримати зону вільної торгівлі без тарифів зі Сполученими Штатами, що суттєво сприятиме відновленню країни.
Фото: спецпредставник США Стів Віткофф

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що пропонує Трамп

«Дональд Трамп говорив про створення зони вільної від мит ​​для України, що, на мою думку, кардинально змінить ситуацію. Ви побачите, як промисловість почне масово переміщатися до регіону. Уявіть, що ви отримуєте конкурентну перевагу, оскільки не сплачуєте мита при ввезенні товарів у США», — зазначив Віткофф.

Він також підкреслив, що українці справді заслуговують на завершення війни, і для цього зараз прикладаються великі зусилля.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Давосі повідомив про рішення відмовитися від запровадження мит для європейських країн через їхню позицію щодо Гренландії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+15
zevs1
zevs1
22 січня 2026, 10:55
#
Это хороший способ поднять экономику Украины, реализация этого проекта полностью в руках США
+
+15
vt313
vt313
22 січня 2026, 12:25
#
Это никакой способ. Так поболтать.
+
0
Vadimra
Vadimra
22 січня 2026, 13:38
#
ZeVs, а с чего ты сегодня такой позитивный, без соплей про колониализм?
Уже переобуваешься? Или просто споймали момент, когда ты добрый, потому что похмелился?
+
0
agsmith15
agsmith15
22 січня 2026, 12:46
#
Они нам битые тачки, а мы им что?
+
0
vt313
vt313
22 січня 2026, 12:55
#
Все, что угодно, не вопрос.
Но, вот была такая зона с Мексикой. пришел Трамп и все отменил.
Были льготы с ЕС, их отменили польские фермеры.

+
+15
AP1
AP1
22 січня 2026, 13:10
#
Є з цим одна проблема. Містер Трумп дуже швидко змінює або забуває про свої рішення, може потроїти тарифи, а може відмінити, сьогодні вільна торгівля є - а завтра немає.
+
+15
Vadimra
Vadimra
22 січня 2026, 13:35
#
Навряд ли все так плохо.

Очевидно, что так беспошлинная зона не одноразовое мероприятие, а часть большого пазла программы экономического восстановления Украины, вместе с сделкой по полезным ископаемым, использованием замороженных активов и т. д.
Да и вообще логично, по старой схеме сделать в Украине потогонку Европы вместо «подорожавшей» Польши, и отправлять в США дешевые товары. Какие уж тут пошлины
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає TAN72 и 18 незареєстрованих відвідувачів.
