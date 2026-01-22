Трамп запропонував Україні зону вільної торгівлі без тарифів

Україна після завершення війни може отримати зону вільної торгівлі без тарифів зі Сполученими Штатами, що суттєво сприятиме відновленню країни. Про це заявив спецпредставник США Стів Віткофф у своєму виступ і в Давосі.

Що пропонує Трамп

«Дональд Трамп говорив про створення зони вільної від мит ​​для України, що, на мою думку, кардинально змінить ситуацію. Ви побачите, як промисловість почне масово переміщатися до регіону. Уявіть, що ви отримуєте конкурентну перевагу, оскільки не сплачуєте мита при ввезенні товарів у США», — зазначив Віткофф.

Він також підкреслив, що українці справді заслуговують на завершення війни, і для цього зараз прикладаються великі зусилля.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Давосі повідомив про рішення відмовитися від запровадження мит для європейських країн через їхню позицію щодо Гренландії.