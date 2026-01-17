Multi від Мінфін
17 січня 2026, 9:36

OpenAI запустила найдешевшу підписку ChatGPT та починає тестувати рекламу

Компанія OpenAI оголосила про глобальний запуск нового тарифного плану ChatGPT Go та початок тестування рекламної моделі. Це радикальна зміна стратегії компанії, яка раніше покладалася виключно на платні підписки та інвестиції Microsoft.

OpenAI запустила найдешевшу підписку ChatGPT та починає тестувати рекламу

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Найдешевший тарифний план

Новий тарифний план ChatGPT Go за $8 орієнтований для користувачів, яким недостатньо безплатної версії, але які не готові платити $20 на місяць за Plus-версію і тим більше $200 за Pro. Цікаво, що в Україні ChatGPT Go пропонується за $7.

Основні переваги ChatGPT Go:

  • Доступ до GPT-5.2 Instant: Нова швидка модель з розширеними лімітами.
  • У 10 разів більше запитів: Порівняно з безплатним тарифом, користувачі Go можуть надсилати значно більше повідомлень, завантажувати файли та генерувати зображення.
  • Збільшена пам'ять: Чат-бот краще запам'ятовує контекст минулих розмов для персоналізації відповідей.

Реклама в ChatGPT

Найближчими тижнями OpenAI почне тестувати рекламу у США для дорослих користувачів безплатного тарифу та плану Go. Спонсоровані блоки будуть розміщуватися не в тексті самої відповіді, а окремим маркованим блоком під нею.

«Для початку ми плануємо протестувати рекламу внизу відповідей у ChatGPT, коли є відповідний спонсорований продукт або послуга, засновані на вашій поточній розмові», — йдеться у повідомленні.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман запевнив, що реклама не впливатиме на об'єктивність ШІ. Дорожчі тарифи — Plus ($20), Pro ($200), Business та Enterprise — залишаться повністю вільними від реклами.

«Ми розуміємо, що багато людей хочуть користуватися штучним інтелектом безкоштовно, тому сподіваємося, що така бізнес-модель може працювати. Приклад реклами, яка мені подобається, — Instagram: там я знаходжу речі, які інакше ніколи б не знайшов. Ми прагнемо зробити рекламу ще більш корисною для користувачів», — заявив Альтман у своєму дописі в X.

Ось приклад того, як можуть виглядати перші рекламні формати, які компанія планує протестувати:

Безпека та конфіденційність

OpenAI висунула жорсткі вимоги до рекламного контенту:

  • Приватність: Рекламодавці не отримають доступу до ваших особистих чатів і не зможуть купити ваші дані.
  • Незалежність: Бренди не можуть «купити» лояльність нейромережі — відповіді ШІ залишаються об'єктивними.
  • Обмеження: Рекламу не показуватимуть дітям до 18 років, а також вона не з’являтиметься у «чутливих» темах, таких як політика, медицина чи ментальне здоров’я.

Чому OpenAI пішла на цей крок?

За даними Reuters, розробка ШІ потребує колосальних витрат: до 2030 року компанія планує витратити понад $1 трлн на інфраструктуру. Рекламна модель дозволить монетизувати 800 мільйонів щотижнево активних користувачів, які нині користуються сервісом безплатно.

Аналітики застерігають, якщо реклама буде занадто нав’язливою, користувачі можуть легко перейти до конкурентів — Gemini від Google або Claude від Anthropic.

Читайте також: Угода між Google та Apple завдасть «нищівного удару» по амбіціях OpenAI

Рекламодавці оптимістично налаштовані щодо того, що штучний інтелект покращить ефективність пошукової та соціальної реклами, оскільки вони прагнуть скористатися впровадженням цієї технології в системи рекомендацій реклами.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що OpenAI запустила ChatGPT Translate, бета-версія якого працює безкоштовно на базі ШІ моделей. Офіційного анонсу від OpenAI поки не було, але ChatGPT Translate вже доступний користувачам на окремому сайті.

Раніше повідомлялося, що компанія Walt Disney уклала угоду про інвестування $1 мільярда в OpenAI, а також надала стартапу ліцензію на використання своїх культових персонажів, таких як Міккі Маус та Попелюшка, на платформі для генерації коротких відео за допомогою штучного інтелекту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
