Шахраї масово розсилають українцям фейкові рахунки за світло від імені Міненерго

У мережі зафіксовано нову шахрайську схему. Громадяни масово отримують на електронну пошту та в месенджери фейкові рахунки на оплату електроенергії, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики України. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

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Мета цієї схеми — змусити людину панікувати через нібито «борг» і перейти за підозрілими посиланнями. Після цього шахраї викрадають персональні дані, зламують особисті сторінки у соцмережах та отримують доступ до банківських рахунків жертви.

У Міненерго наголосили, що відомство ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам.

Функції постачання електричної енергії та виставлення рахунків покладені виключно на конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори. Міністерство не має до збору комунальних платежів жодного стосунку.

Як захистити себе

Не переходьте за посиланнями у повідомленнях, якщо вони надійшли від сторонніх осіб чи невідомих сервісів.

Перевіряйте інформацію про нарахування виключно в особистому кабінеті вашого постачальника електроенергії або у його офіційному чат-боті.

Нікому не передавайте реквізити карток, паролі та СМС-коди підтвердження.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що зловмисники масово розсилають громадянам фейкові повідомлення про необхідність сплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху (ПДР).

Раніше Національний банк України зафіксував масштабну шахрайську кампанію, спрямовану на українських користувачів та бізнес. Зловмисники організували масове розсилання фішингових електронних листів зі шкідливими вкладеннями, які маскуються під офіційну кореспонденцію центрального банку.